“La relación está…”:: Fernando Ortiz aclara pelea con Arturo Vidal en Colo Colo

Este miércoles Colo Colo emprendió el vuelo rumbo a sus primeros amistosos del 2026 y lo hizo con una situación que no pasó desapercibida. Fernando Ortiz y Arturo Vidal parecen haber dejado atrás sus diferencias, entrando al aeropuerto de Pudahuel abrazados.

El hecho marca un punto final a la polémica que se generó en el cierre de la temporada pasada, donde hubo un tenso cruce entre ambos. De hecho, incluso se especuló con la continuidad del volante por el caso, algo que finalmente no pasó más allá.

Ahora, con las cosas más en calma y cambiándolo de puesto para que sea titular, el Tano respira un poco más tranquilo. Y es que más allá de que descartó haber tenido problemas, sí rayó la cancha en que tiene que responderle para ser considerado, incluso si no es en su puesto.

Fernando Ortiz aclara su situación con Arturo Vidal en Colo Colo

Colo Colo vive tiempos de paz en su camarín luego de que las cosas entre Fernando Ortiz y Arturo Vidal se arreglaran. Ambos hicieron las paces pro el bien del Cacique, al que intentarán sacar de la crisis del centenario.

En su arribo a Uruguay, el DT conversó con Radio ADN y se sinceró respecto a cómo se está llevando con el King. “Yo nunca tuve una mala relación con Arturo, con el plantel. Lo que se dicen son suposiciones, pero la relación está siempre de la mejor manera“.

Consultado por el nuevo rol de Arturo Vidal jugando como central, Fernando Ortiz fue categórico. “Busco lo mejor para la institución, trabajo a diario para mostrar un mejor Colo Colo y si Arturo o el que esté predispuesto a usar una posición que no está acostumbrado, lo hará por el bien del equipo“.

El rayado de cancha del Tano al volante, ahora zaguero, lo trata de justificar en este cambio de rol que alguna vez adelantó Claudio Borghi. “El Bichi lo habrá visto en su momento, lo conoce y lo pudo ver en algún momento. Yo estoy visualizando lo mejor para la institución y donde yo lo ponga, como con cualquier compañero, lo hará de la mejor forma“.

Los hinchas quedan a la espera de ver si es que esta nueva era en la relación entre el DT y el jugador da buenos frutos. Ninguno de los dos tiene permitidos errores en el 2026, ya que salvaron con lo justo de la poda en el Estadio Monumental.

Colo Colo respira más tranquilo luego que Fernando Ortiz y Arturo Vidal se pusieran en la buen. El Tano y el King ahora trabajan juntos para poder devolverle al Cacique esa alma que perdió en su centenario.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Con Fernando Ortiz y Arturo Vidal en paz, Colo Colo pone la mira en su primer amistoso del 2026. El Cacique se verá las caras con Olimpia este jueves 15 de enero a partir de las 21:00 horas en la Serie Río de La Plata en Uruguay.