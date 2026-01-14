Fernando Ortiz afina detalles para el debut de Colo Colo, pero habló sobre el mercado de pases y abordó su eventual rechazo a Damián Pizarro con el ejemplo de Arturo Vidal. El Tano no había querido hablar públicamente de nombres propios, pero en el caso del ariete de 20 años sí lo hizo.

Pero con el ejemplo del Rey y la supuesta distancia que existe con él. Un quiebre que se zanjó, según el abrazo que se dieron en el Aeropuerto Internacional de Santiago antes del vuelo a Uruguay. Y una vez que la delegación alba aterrizó en Montevideo, Ortiz respondió a una directa consulta.

“Con respecto a los refuerzos, lo dije en Santiago. Todavía estamos en tiempo de mercado de pases y voy a respetar el trabajo de la directiva. Una vez que complete el plantel hablaré por un tema de respeto”, aseguró el Tano, quien mantuvo su cargo a pesar de que el equipo terminó fuera de copas internacionales por cerrar la Liga de Primera con dos derrotas seguidas.

Vicente Pizarro dejó Colo Colo y fue a Rosario Central. Ya no cuenta para el Tano. (Felipe Zanca/Photosport).

Fue entonces que Cristián Alvarado tomó el testimonio. “Damián Pizarro, se ha dicho bastante que derechamente usted no lo quiere. ¿Eso es verdad?”, consultó el citado comunicador de ADN Deportes. “Volvemos de nuevo con el tema de Arturo”, expuso convencido Ortiz.

“Se hablan muchas cosas. De mi parte jamás dije algo de ningún jugador. Es uno más como dijo el presidente y está siendo analizado como otros 9″, reconoció el Tano, quien mantuvo en la carrera al atacante que pertenece al Udinese de Italia. Claro que no detalló ningún elogio o característica de juego.

Ortiz le abre la puerta de Colo Colo a Damián Pizarro y evita más refuerzos

El entrenador de Colo Colo dejó abierta la puerta para Damián Pizarro y usó su relación con Arturo Vidal para desmentir las versiones que hablan de que es él quien no quiere su vuelta a Pedrero. Otra cuestión que le consultaron fue si busca reforzarse con un arquero.

No había mucho ánimo de destapar algo en boca del Tano Ortiz. “Estamos con el mercado abierto, cuando se cierre la plantilla hablaré de refuerzos”, insistió el adiestrador, quien además se declaró feliz por haber sido ratificado en su cargo como entrenador.

Arturo Vidal salió al baile en boca de Ortiz cuando le preguntaron por Damián Pizarro. (Felipe Zanca /Photosport).

Por el momento, el foco del otrora zaguero central de Vélez Sarsfield está únicamente en el duelo ante Olimpia de Paraguay por la Serie Río de La Plata. Aquel partido se disputará en el estadio Luis Franzini este jueves 15 de enero a contar de las 21 horas, según el horario de Chile continental.