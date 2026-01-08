Colo Colo anunció el fichaje del lateral derecho Matías Fernández Cordero a pocos días del final de 2025 y el del defensor central uruguayo Joaquín Sosa literalmente en la última jornada de diciembre. Por ahora, son las únicas dos incorporaciones del plantel albo.

Aunque hay varias situaciones por resolverse todavía. Una es el posible regreso de Damián Pizarro, quien tiene muy avanzadas las conversaciones para volver al estadio Monumental. Otra, la salida del charrúa Alan Saldivia, quien está prácticamente cerrado en el Vasco da Gama de Brasil.

Pero en medio de estas urgencias hay otro puesto que inquieta, y mucho, al director técnico argentino Fernando Ortiz. El arquero, donde el Cacique tiene a Fernando de Paul como titular indiscutido. Sabido es que Brayan Cortés terminó su préstamo en Peñarol de Uruguay.

Fernando de Paul apunta a ser el inamovible en la portería de Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

Y que luego de eso, el Indio emigró rumbo a Argentinos Juniors para su segunda aventura en el extranjero. “También es un punto que hemos conversado con el técnico y el directorio”, reconoció Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, luego de una reunión extraordinaria de la cúpula de la concesionaria. Es decir, el portero es una preocupación para el Tano.

Pero el itinerario en materia de incorporaciones tiene otro destino primero. “Queremos ir por parte: solucionar el tema del central, ver si se acepta la propuesta que le hicimos a Vasco y después el 9″, manifestó el empresario de origen sirio. En caso de que el cuadro brasileño diga que sí a la contraoferta del Cacique, habrá que buscar un zaguero y un centrodelantero.

Colo Colo pensará el fichaje de un arquero con las sobras del presupuesto

En Colo Colo saben que es factible el fichaje de un golero que pueda competir con el Tuto de Paul, pues por ahora sólo el inexperimentado Eduardo Villanueva aparece como contendor del ex meta de Universidad de Chile. Pero sólo ocurrirá si queda algo del exiguo presupuesto en este mercado.

Eduardo Villanueva reemplazó por lesión al Tuto de Paul ante Deportes Iquique. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Una vez que tengamos esas plazas cubiertas, nos vamos a sentar con el técnico y con la comisión de fútbol a discutir sobre la posibilidad de traer otro arquero”, reconoció Aníbal Mosa, quien sin querer dejó claro que al cuerpo técnico no le llena del todo la opción de De Paul.

A pesar de que Martín Ballesteros terminó su préstamo en Unión La Calera, donde no jugó ningún partido, también rescindió su contrato en los albos. De hecho, el ex golero de la UC emigrará al Audax Italiano para tener más opciones de sumar rodaje. El tiempo dirá. Y también la billetera…

Así quedó el Cacique en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo terminó la Liga de Primera 2025 con dos derrotas consecutivas y quedó fuera de todas las competencias internacionales de este año con su 8° puesto en la tabla.

