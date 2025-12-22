Colo Colo no descansa y ya sacude el mercado de fichajes. Tras asegurar el fichaje de Matías Fernández Cordero para suplir las bajas de Óscar Opazo y Mauricio Isla, la dirigencia alba ahora redefine sus prioridades de cara a una temporada 2026 donde el Cacique no tendrá acción internacional.

Si bien Aníbal Mosa había adelantado que la prioridad era un defensa central, la incertidumbre en la portería se mantenía latente. Con Brayan Cortés nuevamente buscando salida, esta vez con la mira puesta en México, nombres como Esteban Andrada y Jaime Vargas asomaban en el horizonte de Macul para competir con Fernando De Paul. Sin embargo, en las últimas horas, hubo un vuelco total.

Apuesta por la cantera: De Paul tiene escolta

Según informó el periodista Rodrigo Gómez, de Radio Cooperativa, en su cuenta de X, Blanco y Negro, decidió frenar la búsqueda de un guardameta para el 2026; “El arco de Colo Colo no es prioridad para reforzar en BYN”, reveló el comunicador en la ex red social del pajarito, destapando la nueva hoja de ruta del club.

La drástica medida apunta a potenciar los recursos de casa: “La idea sería mantener a Eduardo Villanueva como segundo arquero y dar tiraje a la cantera del club” , añadió Gómez. Con esto, el “Tuto” De Paul se perfila como el titular indiscutido, respaldado por la proyección de Villanueva.

Esta decisión responde también a la necesidad de invertir el acotado presupuesto en áreas críticas. Con las salidas confirmadas de jugadores como Emiliano Amor y Sebastián Vegas en defensa o Salomón Rodríguez en ataque, el club prefiere destinar fondos a la zaga y la delantera.

A esto se suma que Colo Colo enfrenta una verdadera “sobrepoblación” de porteros que regresan de sus cesiones y deberán definir su futuro; Brayan Cortés (Regresa de Peñarol, pero partiría a México), Julio Fierro (Vuelve desde Copiapó), Martín Ballesteros (Tras su paso por U. La Calera) y Benjamín Morales (Retorna de Limache).

Fernando De Paul seguirá siendo el número ‘1’ de Colo Colo el 2026. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

De esta manera, el Popular apuesta por el orden financiero y el protagonismo juvenil para un 2026 donde el foco estará puesto exclusivamente en los torneos locales.

