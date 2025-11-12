En Colo Colo deben estructurar su plantel para el 2026. Y uno de los temas que deben resolver es el arquero, luego de que a mitad de año saliera Brayan Cortés a Peñarol.

Se quedó Fernando De Paul como titular y el canterano Eduardo Villanueva como reserva, quien ya debutó en un duelo contra Iquique. Tercer arquero es el mundialista Sub 20 Gabriel Maureira.

Cuatro arqueros deben volver a Colo Colo

De cara al 2026, el Cacique podría empezar la temporada con siete arqueros. Esto porque a los tres mencionados en el primer equipo se les suma cuatro que están a préstamos.

El primero es Brayan Cortés. Ya manifestó su deseo de continuar en Peñarol, elenco que debe pagarle 1,2 millones de dólares a Colo Colo por su carta. Una negociación que empezará seguramente en las próximas semanas.

Cortés está actualmente en Peñarol

El segundo meta que debe retornar es Martín Ballesteros. Fue traído sorpresivamente desde Universidad Católica el 2023, aunque no jugó nunca por Colo Colo. Actualmente, con 23 años, es arquero reserva en La Calera, tras un paso por Unión Española.

Publicidad

Publicidad

Martín Ballesteros estuvo el 2023 en Colo Colo

Luego aparece Julio Fierro. El golero de 23 años fue titular durante toda la campaña de Deportes Copiapó en Primera B. Quien fuera una de las grandes promesas tras el Mundial Sub 17 2019, debe ser evaluado por el cuerpo técnico.

Julio Fierro partió a Copiapó

Publicidad

Publicidad

ver también Colo Colo tiene una nueva maqueta para la remodelación del estadio Monumental: ¿Será más chico?

Finalmente aparece Benjamín Morales, de 21 años, quien fue enviado a préstamo a Deportes Limache, elenco en el que no ha jugado y solamente ha estado en el banco de suplentes en Copa Chile.