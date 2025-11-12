Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Colo Colo tiene una nueva maqueta para la remodelación del estadio Monumental: ¿Será más chico?

La dirigencia de Blanco y Negro cambia el diseño y ahora no será para las 60 mil personas que se había prometido.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
El estadio Monumental cambia la maqueta para la remodelación,
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTEl estadio Monumental cambia la maqueta para la remodelación,

Colo Colo sigue trabajando en el gran proyecto que fue presentado a los hinchas para el centenario del club, incluso con una llamativa maqueta, que tiene que ver con la remodelación del estadio Monumental.

Esta jornada se han conocido nuevos detalles de los trabajos del proyecto que quieren armar en Blanco y Negro, aunque tendrá una drástica disminución a lo presentado hace un par de meses.

Según información de radio Cooperativa, en Colo Colo manejan una nueva maqueta para el anhelado cambio de rostro que tendrá la Ruca, pero llama la atención que ahora será más chica.

Esto, porque en el nuevo diseño para el estadio, ahora no se apunta a las 60 mil personas que se tenían pensado, lo que de inmediato causa controversia en el pueblo colocolino.

La maqueta presentada para el centenario y que ahora cambia en Colo Colo.

La maqueta presentada para el centenario y que ahora cambia en Colo Colo.

Mosa entrega detalles del plan de remodelación del Estadio Monumental: “Más de 100 millones”

ver también

Mosa entrega detalles del plan de remodelación del Estadio Monumental: “Más de 100 millones”

¿Qué pasó con la remodelación del estadio Monumental?

Fue el periodista Rodrigo Gómez quien contó detalles de la nueva remodelación que se planifica para el estadio Monumental, algo que fue presentado con bombos y platillos como parte de la gran fiesta del centenario.

Publicidad

Eso sí, ahora habrá una importante modificación, porque se bajará el aforo para el nuevo reducto, lo que llama la atención en los hinchas que esperan respuestas de la dirigencia.

“Hay una nueva maqueta para el estadio Monumental!! Colo Colo maneja ahora un modelo para 51 mil espectadores. La anterior era para 60 mil personas”, explicó en sus redes sociales.

Se espera que la dirigencia de Blanco y Negro, con Aníbal Mosa a la cabeza, pueda presentar esta nueva maqueta, donde cambiarían varias partes de lo que se había anunciado a los hinchas.

Publicidad
¿Qué pasa con la remodelación del Monumental? En Colo Colo responden

ver también

¿Qué pasa con la remodelación del Monumental? En Colo Colo responden

Lee también
¿Alarma? Preocupación en Chile y Colo Colo por Cepeda
Selección Chilena

¿Alarma? Preocupación en Chile y Colo Colo por Cepeda

¿Cuándo juega Colo Colo Femenino vs. Coquimbo por semifinales?
Femenino

¿Cuándo juega Colo Colo Femenino vs. Coquimbo por semifinales?

Avanza el primer refuerzo de la U: "Calza absolutamente"
U de Chile

Avanza el primer refuerzo de la U: "Calza absolutamente"

"Qué rica...": Acusan a Gary de infidelidad tras filtrarse erótico chat
Chile

"Qué rica...": Acusan a Gary de infidelidad tras filtrarse erótico chat

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo