Colo Colo sigue trabajando en el gran proyecto que fue presentado a los hinchas para el centenario del club, incluso con una llamativa maqueta, que tiene que ver con la remodelación del estadio Monumental.

Esta jornada se han conocido nuevos detalles de los trabajos del proyecto que quieren armar en Blanco y Negro, aunque tendrá una drástica disminución a lo presentado hace un par de meses.

Según información de radio Cooperativa, en Colo Colo manejan una nueva maqueta para el anhelado cambio de rostro que tendrá la Ruca, pero llama la atención que ahora será más chica.

Esto, porque en el nuevo diseño para el estadio, ahora no se apunta a las 60 mil personas que se tenían pensado, lo que de inmediato causa controversia en el pueblo colocolino.

La maqueta presentada para el centenario y que ahora cambia en Colo Colo.

¿Qué pasó con la remodelación del estadio Monumental?

Fue el periodista Rodrigo Gómez quien contó detalles de la nueva remodelación que se planifica para el estadio Monumental, algo que fue presentado con bombos y platillos como parte de la gran fiesta del centenario.

Eso sí, ahora habrá una importante modificación, porque se bajará el aforo para el nuevo reducto, lo que llama la atención en los hinchas que esperan respuestas de la dirigencia.

“Hay una nueva maqueta para el estadio Monumental!! Colo Colo maneja ahora un modelo para 51 mil espectadores. La anterior era para 60 mil personas”, explicó en sus redes sociales.

Se espera que la dirigencia de Blanco y Negro, con Aníbal Mosa a la cabeza, pueda presentar esta nueva maqueta, donde cambiarían varias partes de lo que se había anunciado a los hinchas.

