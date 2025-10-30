Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Estadio Monumental

Mosa entrega detalles del plan de remodelación del Estadio Monumental: “Más de 100 millones”

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, confirmó la creación de una comisión en Colo Colo para la remodelación del Estadio Monumental.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Mosa habló de cómo va el plan de remodelación del Estadio Monumental
© JAVIER SALVO/PHOTOSPORTMosa habló de cómo va el plan de remodelación del Estadio Monumental

La remodelación del Estadio Monumental se anunció como uno de los hitos del Centenario de Colo Colo, pero varios hinchas comenzaron a perder la esperanza cuando, con el paso de los meses, no se tenía nueva información. Ahora, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, habló.

En la reunión de directorio de este miércoles, se formó una comisión para dedicarse exclusivamente a este tema. Mosa, Alfredo Stöhwing y Edmundo Valladares la componen. Más tarde, el actual timonel albo explicó cómo van los avances hasta ahora y qué se puede esperar.

“Nosotros tenemos bastante trabajo ya realizado con respecto a las consultoras, ya que, por un lado, hicimos un plan de negocio con Leyends, después llegó HUK, que hizo la maqueta y la planimetría”, dijo Mosa.

Ahora, nosotros estamos en la definición de ver cuáles son las empresas que nos van a ir a buscar el financiamiento. Tenemos contactadas cinco de ellas, de las más importantes del mundo, y la idea de la comisión es que ya empiece a darle celeridad a esta toma de decisiones“, sumó.

La maqueta del nuevo Estadio Monumental, presentada en abril | Photosport

La maqueta del nuevo Estadio Monumental, presentada en abril | Photosport

¡Paso clave! Colo Colo avanza con un importante acuerdo para el nuevo Estadio Monumental

ver también

¡Paso clave! Colo Colo avanza con un importante acuerdo para el nuevo Estadio Monumental

Mosa entrega noticias sobre la remodelación del Estadio Monumental

Propuse que estuvieran Alfredo Stöhwing, Edmundo Valladares y yo. Son expresidentes y presidentes actuales que le van a dar un realce a esta comisión y también vamos a ir adelantando algún tipo de conversaciones con los distintos oferentes que queremos trabajar”, dijo.

Publicidad

Consultado por los montos de este proyecto, Mosa mencionó que “esto tiene un piso de 100 millones de dólares aproximadamente. Eso es lo que tenemos que ir a buscar nosotros. Entre 100 y 120 millones de dólares es lo que nosotros hemos hablado con las empresas de naming“, señaló.

Estamos conversando con las compañías que tienen expertise en este tema, pero yo te diría que entre 100 y 120 millones de dólares es lo que ellos consensúan con nosotros, que es lo que deberíamos recaudar para tener una nueva Ruca”, concluyó Aníbal Mosa.

Lee también
El importante paso que da Colo Colo por el nuevo Monumental
Colo Colo

El importante paso que da Colo Colo por el nuevo Monumental

¿En la buena? Colo Colo responde a posible despedida de Chupete Suazo
Colo Colo

¿En la buena? Colo Colo responde a posible despedida de Chupete Suazo

El motivo que obliga a Colo Colo a jugar en el Estadio Nacional contra Limache
Colo Colo

El motivo que obliga a Colo Colo a jugar en el Estadio Nacional contra Limache

La gran clave para que la U le pueda ganar a Lanús
U de Chile

La gran clave para que la U le pueda ganar a Lanús

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo