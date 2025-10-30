La remodelación del Estadio Monumental se anunció como uno de los hitos del Centenario de Colo Colo, pero varios hinchas comenzaron a perder la esperanza cuando, con el paso de los meses, no se tenía nueva información. Ahora, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, habló.

En la reunión de directorio de este miércoles, se formó una comisión para dedicarse exclusivamente a este tema. Mosa, Alfredo Stöhwing y Edmundo Valladares la componen. Más tarde, el actual timonel albo explicó cómo van los avances hasta ahora y qué se puede esperar.

“Nosotros tenemos bastante trabajo ya realizado con respecto a las consultoras, ya que, por un lado, hicimos un plan de negocio con Leyends, después llegó HUK, que hizo la maqueta y la planimetría”, dijo Mosa.

“Ahora, nosotros estamos en la definición de ver cuáles son las empresas que nos van a ir a buscar el financiamiento. Tenemos contactadas cinco de ellas, de las más importantes del mundo, y la idea de la comisión es que ya empiece a darle celeridad a esta toma de decisiones“, sumó.

La maqueta del nuevo Estadio Monumental, presentada en abril | Photosport

Mosa entrega noticias sobre la remodelación del Estadio Monumental

“Propuse que estuvieran Alfredo Stöhwing, Edmundo Valladares y yo. Son expresidentes y presidentes actuales que le van a dar un realce a esta comisión y también vamos a ir adelantando algún tipo de conversaciones con los distintos oferentes que queremos trabajar”, dijo.

Consultado por los montos de este proyecto, Mosa mencionó que “esto tiene un piso de 100 millones de dólares aproximadamente. Eso es lo que tenemos que ir a buscar nosotros. Entre 100 y 120 millones de dólares es lo que nosotros hemos hablado con las empresas de naming“, señaló.

“Estamos conversando con las compañías que tienen expertise en este tema, pero yo te diría que entre 100 y 120 millones de dólares es lo que ellos consensúan con nosotros, que es lo que deberíamos recaudar para tener una nueva Ruca”, concluyó Aníbal Mosa.