El terrible centenario que ha tenido Colo Colo tiene a la dirigencia haciendo todo lo posible por darle aunque sea una alegría a los hinchas. Uno de los importantes anuncios que se hizo en los 100 años del Cacique es la esperada remodelación del Estadio Monumental, algo que avanza lento pero seguro.

Después de todas las polémicas y tragedias que se han vivido en los últimos meses, Aníbal Mosa confirmó el pasado 19 de abril que la Ruca tendrá un cambio radical. De hecho, el club hasta presentó las maquetas del recinto que esperan construir, pero desde entonces poco se ha sabido al respecto.

Sin embargo, este miércoles en la reunión de directorio de Blanco y Negro por fin se dio un paso clave. Este tiene que ver con los hombres que se encargarán de llevar a cabo el proyecto y así, de una vez por todas, remodelar su casa.

Colo Colo tiene comisión encargada de sacar adelante el nuevo Monumental

La esperada remodelación del Estadio Monumental se ha transformado en el gran caballo de batalla de Blanco y Negro después de un centenario para el olvido. Colo Colo reveló maquetas y ha mantenido reuniones en secreto para dar con los inversores del proyecto.

A meses de haber anunciado la remodelación del Monumental, Colo Colo avanza en silencio. Foto: Photosport.

Y este miércoles en la ya tradicional reunión de directorio, la dirigencia alba dio un paso más para comenzar con los trabajos. Fue el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, quien a través de su cuenta de X (ex Twitter) soltó la bomba.

“Colo Colo definió la comisión para liderar la remodelación del Monumental“, señaló el reportero albo. Pero eso no fue todo, ya que reveló los nombres de quienes estarán a cargo de sacar adelante la remodelación de la Ruca.

De acuerdo a lo señalado por el periodista, serán Aníbal Mosa, Alfredo Stohwing y Edmundo Valladares quienes integrarán la comitiva. Todos esos son ex presidentes de la concesionaria, por lo que tratan de dar un claro gesto de unidad por algo que se viene pidiendo a gritos desde hace años.

Quedará esperar para ver qué es lo que tienen para anunciar en los próximos días respecto al inicio de las obras. El club ha enfatizado que está trabajando en la venta del Naming Right para el recinto, lo que debería quedar definido antes de fin de año.

Colo Colo define la comisión que deberá hacer lo posible por iniciar la esperada remodelación del Estadio Monumental. La Ruca ha tenido días complicados en el centenario y los hinchas cruzan los dedos para por fin tener una casa como se merecen.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo avanza en la remodelación del Estadio Monumental mientras se enfoca en lo que será un duelo clave en la Liga de Primera. Este sábado 1 de noviembre el Cacique visita a Ñublense a partir de las 18:00 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

