La relación entre Colo Colo y Humberto Suazo había sido de ensueño en la primera etapa, pero la segunda provocó un quiebre total. Chupete terminó peleado con el Cacique, al punto de llegar a tribunales por despido injustificado.

Esto provocó un pago de 400 millones y un distanciamiento que se vio cortado luego del empate del Eterno Campeón con Deportes Limache, donde hinchas le cantaron al atacante y de inmediato ilusionó a varios con una despedida. “Me sorprendió mucho, estaba viendo el partido de Colo Colo con Limache y escuché a la gente cantar. Me sorprendió… Más que me sorprendió, me emocionó que la gente me recuerde con cariño“, dijo el goleador a TNT Sports.

Pero si bien descartó tener en mente un partido para decir adiós, señalando que “no soy de despedidas o de eventos grandes“, sí reconoció que hubo contactos desde el Cacique. “Igual me han hablado de algunos lados para hacer una despedida… Para ponernos en la buena“.

Colo Colo se abre a una despedida de Humberto Suazo en el Monumental

A pesar de que las cosas no terminaron bien, Colo Colo se quiere poner en la buena con Humberto Suazo. El Cacique ha dedicado mensajes en el adiós a las canchas del Chupete y quieren ir un paso más allá con una despedida a lo grande en el Estadio Monumental.

Previo a la reunión de directorio de este miércoles, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió a un homenaje al delantero. “Colo Colo siempre va a estar abierto para hacerle despedida a sus ídolos“, lanzaron.

Pero más allá de ello, el mandamás albo le dedicó emotivas palabras a Humberto Suazo. “El Chupete, sin lugar a dudas, es una persona, no solamente como futbolista, sino que también marcó algo importante en la institución“.

Finalmente y en esa misma línea, Aníbal Mosa remarcó que el Estadio Monumental está a disposición del goleador para que diga adiós. “Nosotros, el estadio de Colo Colo, la institución misma, siempre va a estar disponible para que sus jugadores se puedan despedir ahí“.

Quedará esperar ahora para ver si es que el artillero acepta la propuesta o si se queda con lo que fue su último partido con San Luis de Quillota. Lo único claro es que hay voluntad de ambas partes de dejar atrás el conflicto que los separó y así hacer las paces.

Colo Colo seduce a Humberto Suazo con una despedida en el Estadio Monumental donde hizo historia. Chupete recibió el cariño de los hinchas del Cacique y parece haber entendido su lugar en las páginas más importantes del club.

¿Cuáles fueron los números de Humberto Suazo en Colo Colo?

En sus dos periodos vistiendo la camiseta de Colo Colo, Humberto Suazo logró disputar un total de 101 partidos oficiales. En ellos aportó con 77 goles en los 8.120 minutos que estuvo dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras define una posible despedida para Humberto Suazo, Colo Colo se prepara para lo que será el importante desafío que se le viene en el torneo. Este sábado 1 de noviembre desde las 18:00 horas el Cacique visita a Ñublense por la Liga de Primera.

