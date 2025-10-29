Tras su retiro: Humberto Suazo deja la grande con reflexión sobre el fútbol chileno

Humberto Suazo colgó los botines a los 44 años de edad y el fútbol chileno ya lamenta la partida del sempiterno goleador. Es que el “Chupete” se cansó de marcar goles y así lo revela su registro con 377 anotaciones a lo largo de su carrera.

Pero este retiro marcó un importante capítulo para el calvo goleador. Es que pese al corto tiempo, quiere seguir ligado al fútbol. Por un particular motivo ya que ve una falta importante en la formación de jugadores.

“Hoy ha cambiado todo. Tiene más cosas malas, no respetan mucho”, confesó en Todos Somos Técnicos. “Hoy es más fácil llegar a jugar”, complementó el hombre venido del planeta gol.

Chupete Suazo reclama por la formación en Chile

Tras ello, Humberto Suazo apuntó a los graves problemas que presenta el proceso que tiene el desarrollo de jugadores en nuestro país. Lo que presenció en su última etapa en San Luis.

“Me pasó que uno parece padre. Tengo compañeros que me respetan mucho, los intento cuidar y son menores que mis hijos. En San Luis, por ejemplo, hay mucho talento, que si se centran pueden dar el salto. Pero uno está ahí, porque te escuchan, pero se dan vuelta y se les olvidan”, recordó el delantero en TNT Sports.

“Quieren el éxito inmediato. Me siento un líder capacitado para poder sacar más jugadores”, lamentó. Pero más allá de la crisis, recalcó que se siente capacitado para darle la vuelta y mejorar la actividad en el país. “Amo el fútbol. Siento que debo devolverle algo de fútbol. Me siento en deuda por todo lo que jugué”, sentenció Suazo.

