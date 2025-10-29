Humberto Suazo aclaró una de las mayores polémicas registradas en el fútbol chileno. Es que el delantero marcó 377 goles en su carrera y fue pieza clave en la selección que clasificó al Mundial de Sudáfrica en 2010.

Por lo mismo, llamó la atención entre los hinchas nacionales cómo desapareció del radar de la Roja y con la llegada de Jorge Sampaoli marcó su retiro definitivo del equipo de todos. Lo que en su minuto fue abordado por Jean Beausejour que apreció este lamentable cambio.

ver también “Viví momentos lindos con él”: la emoción de Claudio Bravo por el retiro de Chupete Suazo

“Con Sampaoli entró Ángelo Henríquez por él (Suazo). Él se fue en silencio. Nunca hubo una mala palabra ni nada. Su dimensión es tan grande, que un episodio o dos, no lo definen. En los cambios de técnicos siempre hay damnificados”, expresó el Bicampeón de América.

Tema que ahora aclaró justamente Chupete tras confirmar su retiro del fútbol. “Yo escuché a Jean sobre mi salida de la Roja. Yo no me sentía cómodo por un viaje a España. No me gustó la forma”, expresó Humberto Suazo sobre su quiebre con Jorge Sampaoli.

“Viajé muchas horas, jugué de un día para otro y me dio una lesión en la espalda. No me gustó la forma. Yo jugué donde quise jugar. Donde me sentía incomodo, me fui”, hizo hincapié sobre que el trato del casildense fue lo que finalmente provocó su alejamiento de la Roja.

Chupete marca la diferencia entre Sampaoli y Bielsa

Pero mientras Humberto Suazo expresaba su alejamiento de la Roja, tuvo tiempo para hacer un paralelo entre lo que fue Jorge Sampaoli y Marcelo Bielsa. Tras recalcar que las acciones del casildense lo sacaron de la Roja, el tono cambió radicalmente al mencionar al DT trasandino.

Publicidad

Publicidad

ver también Humberto Suazo se emociona con Colo Colo y se quiere poner en la buena: “Me han hablado de…”

“Estoy muy agradecido de Marcelo Bielsa por como se portó conmigo”, indicó de entrada. “Jugué los 18 partidos de clasificatorias. Me llevó lesionado al Mundial. Él me dijo que me iba a llevar igual. Yo valoró eso”, enfatizó Chupete. Por lo que dejó al “Loco” entre los mejores entrenadores que tuvo en su carrera.