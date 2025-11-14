En Argentina no lo pueden creer, pero la decisión es oficial. Piero Maza fue elegido para ser el árbitro de la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro.

La otra mitad de la gloria tendrá la definición por el título en los próximos días, en un partido que se jugará en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, en Paraguay. Poco a poco se van afinando los detalles, así como quién será el encargado de impartir justicia.

La designación de Piero Maza

Todavía falta para que suene el pitazo inicial, pero la final ya se juega. Esto debido a la designación de la Conmebol a Piero Maza como el árbitro principal de la definición por el título entre Lanús y Atlético Mineiro. La decisión no agradó para nada en Argentina.

Rápidamente las redes sociales se llenaron de quejas de hinchas granates y argentinos en general. La elección de un juez chileno no agrada para nada en La Fortaleza, más después de todo lo sucedido en la polémica semifinal ante Universidad de Chile.

En el partido de Lanús y el Romántico Viajero, la actuación del venezolano Alexis Herrera fue muy cuestionada por el gol que comenzó con una mano y que le dio la victoria a los dirigidos por Mauricio Pellegrino. Esa determinación todavía genera ronchas en Santiago.

Por todo lo anterior, en Argentina dudan de la imparcialidad de Piero Maza en la final frente a Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. Además, el árbitro nacional ya había sido cuestionado en Buenos Aires por su actuación en la semifinal de la Copa Libertadores entre Racing y Flamengo, donde avanzó el Mengao.

Piero Maza fue criticado tras dirigir a Racing ante Flamengo. Imagen: Getty

La final entre Lanús y Atlético Mineiro será el sábado 22 de noviembre a las 17:00 horas de Chile. El Granate quiere conseguir su segunda Copa Sudamericana y dejar atrás todos los problemas arbitrales.