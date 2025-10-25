El fútbol siente una pena gigantesca en el alma, luego de que Humberto Suazo finalizara su carrera como futbolista profesional a sus 44 años tras una emotiva noche en Quillota, de la que también fue parte uno de los entrenadores más importantes de su carrera, como Marcelo Bielsa.

Ambos coincidieron en la Selección Chilena entre el 2007 y 2010, en el mejor momento de “Chupete” cuando fue goleador de las Eliminatorias y lograron la histórica clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010. Un recuerdo imborrable para todos.

Por ello, fue una agradable sorpresa que en plena despedida de Suazo del fútbol, todos los presentes en Quillota celebraron la aparición en el marcador electrónico de Bielsa, quien dejó un emotivo mensaje para celebrar al hombre venido del Planeta Gol.

El emotivo mensaje de Bielsa para Suazo

“Ha jugado hasta sus 44 años porque ama su oficio, su profesión, su condición de futbolista profesional. Un goleador por excelencia, pero aparte de eso un gran jugador de fútbol. Aparte de convertir goles, embellecía la mayoría de las jugadas en las que participaba por su talento creativo“, expresó el rosarino.

En esa línea, Bielsa reconoció sobre Suazo que “aprendí a quererlo, a respetarlo, a adorarlo. Un hombre íntegro, gran compañero, siempre alegre, siempre aportando”, para luego deslizar un recuerdo de la persona que los unió para siempre, como Luis María Bonini.

“Seguro que si el profe Luis estuviera con nosotros, hubiera querido dedicarte unas palabras, un abrazo grande a todos”, finalizó su video el “Loco” que emocionó a todos con su mensaje, incluyendo al propio “Chupete” que aplaudió el gesto.

Los números que dejó “Chupete” en su carrera

Humberto Andrés Suazo Pontivo logró anotar un total de 356 goles y 154 asistencias en 686 partidos entre sus pasos por Ñublense, Magallanes, San Antonio Unido, San Luis de Quillota, Audax Italiano, Colo Colo, Monterrey (México), Zaragoza (España), Santa Cruz y Deportes La Serena.

Además, con la Selección Chilena convirtió en 21 oportunidades durante 60 encuentros que disputó entre 2005 y 2013, además de jugar en el Mundial de Sudáfrica 2010. Leyenda total.

