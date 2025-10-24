Se acabo una era. Se va retira un goleador de extirpe para comenzar su legado como leyenda: Humberto Suazo colgó los botines con 44 años este viernes al disputar su último partido en San Luis contra Deportes Copiapó, por la 29° y penúltima fecha de la Liga de Ascenso, en el estadio Lucio Fariña de Quillota.

Chupete partió en la banca, y sentado entre las alternativas recibió el gran primer homenaje. En los 26′, el dorsal que acompañó gran parte de su carrera, el estadio se vino abajo en una ovación del público, San Luis y también Deportes Copiapó.

Ya en el segundo tiempo llegó el momento esperado: en los 64′ Humberto Suazo se paró del banco y caminó hasta la banda para ingresar al campo. Nuevamente hubo ovación para el extraordinario delantero que deleitó por tantos años al fútbol chileno y mexicano, entre otros.

En la cancha, Suazo complicó a Copiapó en su última función, más enganchado. Chupete estuvo cerca de guiar a su equipo al gol con fintas y enganches. Hasta que llegó el pitazo final, ese que nadie quería escuchar porque se nos va El Hombre Venido del Planeta Gol.

Árbitro, no tenía que pitar: ¡se nos retiró Chupete Suazo!

Ni siquiera los jugadores de Copiapó pudieron evitar irse derechito a abrazar a Suazo, mientras el árbitro del partido, Fernando Véjar, le regaló las tarjetas.

San Luis ya armaba el homenaje, con todas las camisetas que vistió Humberto Suazo, encabezadas por la de la selección chilena que guio tantas veces a la victoria. Video de TNT Sports en la pantalla del estadio con las voces, elogios y agradecimientos de Gary Medel, Gonzalo Jara, Esteban Paredes y Carlos Villanueva.

En la entrevista le preguntaron por su padre y rompió en lágrimas por no tenerlo junto a él. Con el estadio repleto aún entró en pleno la familia del Chupete mientras seguían los últimos homenajes al ahora ex delantero nacional.

Se fue Chupete, recién. Y ya lo extrañamos. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Y si alguien tiene la ubicación del Planeta Gol que mande la gratitud infinita del fútbol chileno. Y que envíen pronto uno que sea la mitad de Humberto Suazo. Con eso nos basta y sobra.

En su goleadora carrera, Suazo defendió las camisetas de Ñublense, Magallanes, San Antponio Unido, San Luis de Quillota, Audax Italiano, Colo Colo, Monterrey, Real Zaragoza, Deportes Santa Cruz, Deportes La Serena y Raya2.

Con La roja fue mundialista en Sudáfrica 2010 y jugó las Copas América de 2007 y 2011, con 60 partidos totales y 21 goles. Con Colo Colo fue subcampeón de Copa Sudamericana 2006 y tricampeón con Claudio Borghi, entre otros. En Monterrey ganó tres veces la Liga de Campeones de la Concacaf.

