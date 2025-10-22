Humberto Suazo camina los últimos minutos de su muy exitosa carrera. Chupete dirá adiós a una carrera llena de momentos felices, así como otros no tanto como el que confesó en Colo Colo.

El oriundo de San Antonio jugará este viernes 24 de octubre su último partido como futbolista profesional y lo hará vistiendo la camiseta de su querido San Luis de Quillota, con quienes enfrentará a Deportes Copiapó en la penúltima fecha de la Primera B.

El punto negro de Chupete Suazo en Colo Colo

Uno de los momentos más importantes de la carrera de Humberto Suazo, fue su primera etapa en Colo Colo. Chupete arribó a los Albos en 2006 luego de mostrar un gran rendimiento en Audax Italiano. Junto con Claudio Borghi, fue tricampeón hasta partir en 2007.

“Fueron momentos muy lindos. Ganamos tres campeonatos, jugué una final de la Copa Sudamericana, que lamentablemente perdimos, pero fue una etapa muy especial. Ahí me consolidé y me abrió las puertas a la Selección y a Monterrey“, indicó Chupete a la revista del Sifup.

Claro que este primer paso en Colo Colo, dejó una pequeña herida que casi 20 años después, todavía no termina de cerrar. “Lo único malo de esa etapa fue haber perdido la final contra Pachuca, pero lasderrotas las tomé siempre como motivación, como crecimiento”, reflexionó.

Más allá de que la segunda etapa de Suazo en el Estadio Monumental no fue según lo esperado, incluso terminando en Tribunales de Justicia, el “hombre venido del planeta gol” recuerda con mucho cariño cuando arribó por primera vez por Colo Colo.

Chupete fue figura en Colo Colo. Imagen: Photosport

“Cuando firmé el contrato. Ese día fue muy especial porque yo era hincha, mi familia lo era, mi papá también. En apenas año y medio de profesionalismo ya estaba ahí. Fue todo muy rápido. Más allá de los títulos, están las amistades, los recuerdos, fue espectacular“, cerró Humberto Suazo.