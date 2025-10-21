A sus 44 y vigente como leyenda del fútbol chileno, Humberto Suazo anunció entre lágrimas su retiro definitivo de la actividad. Y para eso le puso fecha, donde este viernes dirá adiós en el duelo de San Luis ante Copiapó.

“Mi idea es retirarme en cancha, estar bien para mi último partido acá con Copiapó. Es el último partido como local del club, para despedirme con mi gente, mis amigos“, dijo hace unos días el eterno goleador.

Y como los canarios aman a Chupete, ya comenzó la locura de las entradas para despedir al “Hombre venido del planeta gol”. Y no es un duelo cualquiera, ya que Copiapó puede ser campeón y timbrar su ascenso a Primera División si gana y la U de Conce enreda puntos.

San Luis avisa por entradas del adiós a Humberto Suazo

San Luis de Quillota publicó la información sobre las cotizadas entradas del adiós del fútbol de Humberto Suazo. Ahí, pidieron requisitos exclusivos para poder estar en el Lucio Fariña, en partido clave de la Primera B.

Humberto Suazo cuelga los botines definitivamente.

“La venta está dirigida solo a hinchas que hayan asistido al menos a un partido de San Luis de Quillota en 2025, según nuestra base de datos. Venta General, martes 21 de octubre”, avisó el club canario.

Por eso, en el último baile de Chupete el equipo que pelea un cupo a la liguilla del ascenso le dejó en claro a sus fanáticos que “si acompañase a San Luis este 2025, tenemos un espacio para ti en Galería Arauco o Tribuna Pinto”.

En el partido, Deportes Copiapó se juega el ascenso. Si gana, deberá esperar que a la misma hora U de Concepción no derrote a Deportes Temuco. Ambos duelos serán este viernes 24 de octubre, a las 19:30 horas.