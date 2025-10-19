Está del terror la lucha por el ascenso en la Primera B. Y en la reciente fecha hubo un duro sacudón, que dejó a U de Concepción cediendo la cima tras largas fechas siendo el exclusivo líder.

Es que los hombres de Cristián Muñoz no vieron una en el norte y cayeron como visita por 3-0 ante Deportes Antofagasta. Los tantos pumas fueron obra de Cristofer Salas, Adrián Cuadra y Felipe Álvarez.

Los del campanil llegan con un punto de ventaja sobre su escolta, Deportes Copiapó. Precisamente, los atacameños vieron acción tras el partido de la U de Conce y no desentonaron.

El nuevo líder de Primera B

Deportes Copiapó derrotó categóricamente por 2-0 a Magallanes y se instaló como el nuevo puntero de la Primera B. Los hombres de Hernán Caputto tienen la primera opción para ascender, a dos fechas del final del torneo.

Con goles de Sebastián Espinoza y Thomas Jones, el León de Atacama timbró la victoria y se ilusiona con retornar rápidamente a la Liga de Primera. Para ello, ahora deberán jugar de visita ante San Luis y recibir a la U de Conce en la última fecha.

En tanto, en los otros duelos de la fecha también hubo novedades en la parte baja de la tabla. Eso porque el propio Magallanes tenía los ojos puestos en el partido de Deportes Temuco y Deportes Santa Cruz.

Finalmente, en la Araucanía no se hicieron daño y ambos quedaron comprometidos con el temido descenso a Segunda División tras el 0-0. En tanto, en el otro duelo Deportes Concepción igualó 2-2 ante San Luis de Quillota.

Así quedó la tabla: