Cobresal sufrió un duro revés en su misión por abrochar Copa Sudamericana y cayó 2-0 ante Deportes Limache. Y tras el partido, su DT Gustavo Huerta tiró una inesperada bombita.

Siempre de bajo temple y con histórica campaña en el norte, el entrenador de los mineros esta vez no se guardó nada y lanzó directo dardo a la ANFP. Eso, además de los árbitros y hasta Colo Colo.

“Limache fue superior, con más razon el segundo tiempo con superioridad numerica. Se nos notó la falta de fútbol, competencia y ritmo futbolístico. Se lo dije a los jugadores, no bajar en confianza, era natural después de más de un mes sin tener un partido”, partió reclamando.

Gustavo Huerta sin filtro

En sorpresivas declaraciones, Gustavo Huerta en conferencia de prensa le tiró un palo enorme al arbitraje por los cobros contra Cobresal. Eso, apelando a que pelean el cupo a Copa Sudamericana con Colo Colo.

Gustavo Huerta tras la reciente derrota minera /Photosport

“El resultado no tiene nada que ver con el arbitraje, pero sí muchas situaciones, jugadas puntuales que nos fueron perjudicando. Pero estamos claros, en esto no hay que ser ilusos…”, dijo, previo a su directa acusación.

Fue ahí que el experimentado técnico de los legionarios apuntó al Cacique. Con total sinceridad, el DT apeló a que “lo digo abiertamente, sabemos quién está detrás de nosotros en la tabla de posiciones (Colo Colo)”.

El primero de los dos goles a Cobresal que le anotó Limache /Photosport

“Hay muchas cosas que se manejan, eso se lo he traspasado a los jugadores”, cerró. Cobresal tiene 38 puntos y por ahora tiene el último a cupo de Copa Sudamericana. Por su parte, los albos quedaron con 34 unidades.

