Terrible: invasión de barristas de Everton finaliza el partido cuando U Católica les daba un baile

Terminando el partido se registraron lamentables hechos por parte de encapuchados locales, protestando por la mala campaña del equipo.

Por Nelson Martinez

Los terribles hechos de violencia en Viña.
© TNT SportsLos terribles hechos de violencia en Viña.

Se escuchaban los “Oléeee” en el Sausalito de Viña del Mar y barristas del sector del cerro ingresaron a la cancha para arremeterla contra las jugadores de Everton, que perdían 3-0 ante U Católica.

Si bien el partido estaba en los descuentos y ya definido, fue un papelón que terminó hasta con guardias agredidos por barristas y con ambulancia ingresando de emergencia para ver a Ignacio González, que terminó con lesiones..

Los jugadores de U Católica se hicieron a un lado y resguardaron por su integridad, mientras los encapuchados hicieron de las suyas. El juez del partido optó por finalizar el juego y los locales partieron rápidamente a camarines.

No se reanuda el juego y nos vamos a camarines. La última situación de juego no fue penal”, dijo por altavoz Manuel Vergara, el juez, resultado con que la UC queda en posiciones de Chile 2.

Se espera que la ANFP se pronuncie prontamente sobre eventuales castigos, donde anteriormente en Iquique pasó lo mismo y les cayó fuerte sanción de partidos sin público.

