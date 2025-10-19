Lo de Coquimbo Unido da para escribir un libro. El cuadro pirata venció por la mínima a Colo Colo en la Cuarta Región y empieza a probarse la corona del torneo, tras alcanzar una racha de doce triunfos seguidos.

Es una marca histórica, no sólo a nivel del equipo, sino también en todo el fútbol chileno, considerando que sólo Universidad de Chile ha conseguido una mayor cantidad de victorias seguidas (16 entre 1964 y 1965).

Tendría que pasar algo extremadamente raro para que Coquimbo Unido no se coronase campeón de la Liga de Primera 2025. Es por eso que prácticamente sólo queda preguntarse cuándo es que el equipo pirata levantará la copa.

Los puntos que restan

Dicho de manera simple, con dos triunfos en los últimos seis partidos, Coquimbo Unido se transforma en campeón. Para ser más específico, son cinco puntos los que permitirían a los Piratas ser inalcanzables.

En vista de la racha que llevan, Coquimbo Unido podría ser campeón el domingo 2 de noviembre, ganándole a Unión La Calera. Para eso, el próximo sábado debería vencer a O’Higgins, también.

Un triunfo y dos empates también le permiten a los dirigidos por el Chino González gritar campeón. En el caso de que así pasara, Coquimbo sería campeón ante Palestino, el sábado 8 de noviembre.

Y está también la idea de que cayendo en dos de sus próximos tres partidos, Coquimbo podría ser campeón ante Deportes La Serena, el archirrival e, incluso, condenarlo al descenso. Ese panorama sí que suena de película.

Todo el puerto de Coquimbo celebra | Photosport

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

