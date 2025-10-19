Acostumbrados a noticias lúgubres, en Colo Colo vienen de recibir una agradable. Se trata de la derrota de Cobresal en el duelo ante Deportes Limache, en la fecha sabatina de la Liga de Primera 2025.

Cobresal sucumbió ante el Tomate Mecánico, en un duelo con amplia ventaja para los locales. Esto le permite a Colo Colo, que está a cuatro puntos de los Mineros, esperanzarse con quedar a sólo uno, de ganar su próximo partido, ante Coquimbo Unido.

Precisamente, este domingo, el Cacique enfrenta a Coquimbo Unido. El cuadro pirata quiere sellar su primera estrella y, para ello, prepara parar las variantes que tanto le han dado resultados. ¿Conseguirá el Albo aguarles la fiesta?

Hinchas de Colo Colo le tiran el odio a Cristian Zavala

Uno de los jugadores sobre el que estaban puestas las miradas en el duelo de Coquimbo Unido y Colo Colo era Cristian Zavala. El extremo del Pirata tuvo un paso por Colo Colo y por falta de continuidad terminó recalando en la Cuarta Región, a mitad de este año.

El gol de Coquimbo ante Colo Colo | Photosport

Se fue y hubo un giro en su carrera. Pasó de un equipo con serios problemas en su Centenario, a otro que está haciendo historia en la Cuarta Región. Es por eso que a muchos les sorprende su juego en medio del duelo entre Colo Colo y Coquimbo Unido.

Publicidad

Publicidad

“Con esa actitud hubieras jugado en el más grande”; “Zavala dándolo todo por hacer cumplir la ley del ex”; “Péguenle una patada luego”; y “Zavala haciéndose el choro contra el equipo que lo tenía llorando por grupos de wsp que no lo convocaban”, fueron parte de las frases que pudieron leerse en X.

¿Qué dijeron los hinchas en X?

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Publicidad