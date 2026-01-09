Fue el jugador más criticado de la Primera B y ahora busca su revancha en Cobreloa: “Será una hazaña”

El mercado de fichajes se mueve rápidamente y Cobreloa ha sido uno de los equipos que se reforzó a lo grande. Tras estar a minutos del ascenso, en el cuadro minero quieren tener su revancha en este 2026 y volver a la Liga de Primera.

Nombres como Tomás Aránguiz, Bastián San Juan, Diego Tapia, Matías Sandoval, Jorge García y Diego Gatica son parte de los nuevos refuerzos que llegaron para el plantel de César Bravo. Pero estas no son las únicas incorporaciones.

Cobreloa además suma el retorno de un viejo conocido y que fue duramente criticado por la hinchada. Este es el caso de Cristián Insaurralde que tras el descenso en 2024 se marchó a Unión La Calera y luego a Unión Española. Aunque su campaña terminó de la peor forma con el descenso con los hispanos.

Insaurralde ya sufrió el descenso con Unión Española

La revancha de Cristián Insaurralde

Es por lo mismo que ahora el delantero zurdo quiere su revancha en Cobreloa. Por lo que tiene claro que correrá de más atrás con los fanáticos que no olvidan su abrupta salida.

“Me costó mucho tener que irme. Tuve que aceptar muchas cosas que quedan en la interna. La gente me castigó muchísimo. Se han hablado cosas que no se saben”, lamentó en conversación con En La Línea Deportes.

Pese a ello, el ariete de 34 años enfatizó que tiene la motivación necesaria para este 2026 lograr el ascenso definitivo a la primera división. “Va a ser un torneo atractivo, con grandes clubes en la división. Desde ya nos preparamos para ese desafío, si lo logramos, será una hazaña doblemente mayor por los equipos y jugadores de calidad que hay este año”, sentenció.

