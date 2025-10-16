Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Primera B

El documento que puede evitar una nueva hecatombe en el fútbol chileno

Una nueva denuncia puede cambiar todo en la lucha por el descenso en la Primera B, con Esteban Paredes como protagonista.

Por Carlos Silva Rojas

Esteban Paredes está en medio de una polémica situación.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTEsteban Paredes está en medio de una polémica situación.

Los triunfos por secretaría son pan de cada día en el fútbol chileno y en la Primera B hay una nueva denuncia, con Magallanes y Santiago Morning como protagonistas.

El Chago viene de sumar una victoria clave en su lucha por no bajar a Segunda División el pasado sábado, porque derrotó a domicilio a la Academia por 1-0, resultado que está cuestionado.

El elenco albiceleste puso una denuncia en el Tribunal de Disciplina de la ANFP por la presencia de Esteban Paredes en la banca técnica del Morning, quien habría dado instrucciones en el compromiso jugado en San Bernardo.

Esteban Paredes en la mira: Delicada denuncia de Magallanes contra Santiago Morning remece la Primera B

ver también

Esteban Paredes en la mira: Delicada denuncia de Magallanes contra Santiago Morning remece la Primera B

El certificado con el que se defiende Santiago Morning

La dirigencia de Magallanes pide al tribunal autónomo de la ANFP que le quiten los puntos a Santiago Morning por la supuesta irregularidad, algo que puede cambiar todo en la Primera B.

El Chaguito, por ahora, está en el último lugar de la tabla de posiciones con 23 puntos, muy complicado en la zona baja, a cuatro unidades de Santa Cruz. Mientras, el cuadro Carabelero es undécimo con 29 y aún tiene mínimas chances de clasificar a la liguilla de ascenso.

En Santiago Morning están tranquilos, porque Esteban Paredes tiene el certificado de la ANFP que le permite estar en dicha zona y dar instrucciones, debido a que es entrenador profesional.

Publicidad
El certificado de Esteban Paredes.

El certificado de Esteban Paredes.

RedGol tuvo acceso al documento firmado por Jezahias Ureta, coordinador del área de registro de jugadores de la ANFP, donde certifica que Paredes es director técnico profesional y cumple con todos los requisitos.

Lo más probable es que la denuncia de Magallanes a Santiago Morning quede en nada y así el Chago tendrá la chance de seguir peleando en cancha por la permanencia en la Primera B.

Publicidad
Humberto Suazo vuelve tras cinco meses y señala cuál será su último partido: “Quería retirarme en cancha”

ver también

Humberto Suazo vuelve tras cinco meses y señala cuál será su último partido: “Quería retirarme en cancha”

Lee también
Esteban Paredes en la mira por denuncia contra el Morning en la B
Chile

Esteban Paredes en la mira por denuncia contra el Morning en la B

Van Nistelrooy explicó por qué fue a ver a Magallanes
Chile

Van Nistelrooy explicó por qué fue a ver a Magallanes

Real: ídolo de Man United asistirá a partido de la Primera B de Chile
Chile

Real: ídolo de Man United asistirá a partido de la Primera B de Chile

"Él sabe que...": Mayne-Nicholls recordó polémica de Bielsa con Piñera
Selección Chilena

"Él sabe que...": Mayne-Nicholls recordó polémica de Bielsa con Piñera

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo