El documento que puede evitar una nueva hecatombe en el fútbol chileno

Los triunfos por secretaría son pan de cada día en el fútbol chileno y en la Primera B hay una nueva denuncia, con Magallanes y Santiago Morning como protagonistas.

El Chago viene de sumar una victoria clave en su lucha por no bajar a Segunda División el pasado sábado, porque derrotó a domicilio a la Academia por 1-0, resultado que está cuestionado.

El elenco albiceleste puso una denuncia en el Tribunal de Disciplina de la ANFP por la presencia de Esteban Paredes en la banca técnica del Morning, quien habría dado instrucciones en el compromiso jugado en San Bernardo.

El certificado con el que se defiende Santiago Morning

La dirigencia de Magallanes pide al tribunal autónomo de la ANFP que le quiten los puntos a Santiago Morning por la supuesta irregularidad, algo que puede cambiar todo en la Primera B.

El Chaguito, por ahora, está en el último lugar de la tabla de posiciones con 23 puntos, muy complicado en la zona baja, a cuatro unidades de Santa Cruz. Mientras, el cuadro Carabelero es undécimo con 29 y aún tiene mínimas chances de clasificar a la liguilla de ascenso.

En Santiago Morning están tranquilos, porque Esteban Paredes tiene el certificado de la ANFP que le permite estar en dicha zona y dar instrucciones, debido a que es entrenador profesional.

El certificado de Esteban Paredes.

RedGol tuvo acceso al documento firmado por Jezahias Ureta, coordinador del área de registro de jugadores de la ANFP, donde certifica que Paredes es director técnico profesional y cumple con todos los requisitos.

Lo más probable es que la denuncia de Magallanes a Santiago Morning quede en nada y así el Chago tendrá la chance de seguir peleando en cancha por la permanencia en la Primera B.

