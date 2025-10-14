Es tendencia:
Humberto Suazo vuelve tras cinco meses y señala cuál será su último partido: “Quería retirarme en cancha”

El delantero de San Luis retornó a las canchas ante Deportes Recoleta y advierte que, a sus 44 años, le quedan solamente dos partidos.

Por Felipe Escobillana

Humberto Suazo volvió a jugar en San Luis después de casi cinco meses, en el empate 0-0 que el elenco quillotano tuvo ante Recoleta en el Lucio Fariña y que los deja peleando por entrar a la liguilla del ascenso de Primera B.

Tras el duelo, Chupete habló con TNT Sports, asegurando que fue complicado retornar a la cancha debido a que ha pasado momentos de salud muy complicados.

“Agradecer a quienes están constantemente apoyándome, han sido momentos difíciles. Pero siempre lo he dicho, mi idea siempre fue retirarme en cancha“, señaló en un primer momento.

Agregó que “he tenido dos lesiones de rodilla, una más grave que otra, y lo que nadie sabe es que me intervinieron la columna también. Otra lesión que no me la esperaba”.

Suazo puso fecha para el punto final a su carrera

El retiro de Chupete Suazo en dos semanas más

Humberto Suazo manifestó que tiene decidido que el viernes 24 de octubre, en la fecha 29 del certamen de Primera B, se va a retirar del fútbol. Será en el duelo ante Deportes Copiapó, en Quillota.

“Estoy tranquilo, feliz de pisar la cancha nuevamente y por el cariño del equipo rival y de mis compañeros. Si Dios quiere, espero estar bien contra Copiapó, que es el último partido de local del club”, indicó.

Ahí es donde quiere decir adiós a una exitosa carrera a sus 44 años. “Despedirme con mi gente, con mis amigos”, señaló emocionado y a punto de quebrarse frente a la cámara.

“Estoy agradecido del cariño de toda la gente. Ojalá se pueda dar un gol en estos partidos (el próximo rival es Concepción en Collao), pero el sueño es ascender con San Luis y terminar mi carrera de excelente manera”, finalizó.

