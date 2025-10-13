El cierre de la jornada 27 en la Primera B, en plena definición por el título, los puestos de liguilla y el descenso, lo marcaron dos regresos más que esperados en el fútbol chileno: el regreso de Rangers al Estadio Fiscal de Talca y la vuelta al fútbol de Humberto Suazo.

Fue el 30 de mayo de este año que “Chupete” sufrió una grave lesión en su rodilla derecha, específicamente una “rotura total del ligamento medial y una meniscetomia en la misma extremidad”. De esa fatídica fecha pasaron cuatro meses y medio.

A sus 41 años, Suazo volvió a jugar en Primera B, cuando ingreso en el minuto 74 del encuentro en que San Luis de Quillota no pudo marcar diferencias ante Deportes Recoleta, y terminaron en una igualdad sin goles que poco les beneficia en su lucha por meterse a la liguilla.

Pelea por la Liguilla cerró jornada 27 en Primera B

A propósito de regresos. Rangers hizo lo propio a su casa, el Estadio Fiscal de Talca, que a partir de hoy cambió de nombre para reconocer a su máximo ídolo histórico, Iván “Pocholo” Azócar. Y lo hizo en un duelo de dientes apretados ante Deportes Antofagasta.

En el comienzo del encuentro, Juan Araya abrió la cuenta en el minuto 6 con un potente remate de larga distancia. Ya en el complemento, Matías Sandoval aumentó para los rojinegros en los 69′. Sobre el final del juego, Tobías Figueroa (90+2′) puso el descuento “puma” que no fue suficiente.

Gracias a esta victoria, Rangers aprovechó la igualdad entre San Luis y Recoleta para saltar al octavo puesto con 37 puntos, alcanzando a Antofagasta y los “canarios” para tomar el último cupo para la Liguilla en Primera B. Los “textiles”, en tanto, caen al 10° lugar con 34 unidades.

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones en Liga de Ascenso?

Así se jugará la próxima fecha

VIERNES 17 DE OCTUBRE

Deportes Recoleta vs. Rangers / 15:30 horas / Estadio Municipal Leonel Sánchez

Santiago Morning vs. Cobreloa / 18:00 horas / Estadio Municipal de La Pintana

SÁBADO 18 DE OCTUBRE

San Marcos de Arica vs. Unión San Felipe / 12:30 horas / Estadio Carlos Dittborn

Curicó Unido vs. Santiago Wanderers / 12:30 horas / Estadio Municipal de Molina

DOMINGO 19 DE OCTUBRE

Deportes Antofagasta vs. Universidad de Concepción / 12:30 horas / Estadio Regional Calvo y Bascuñán

Deportes Copiapó vs. Magallanes / 15:00 horas / Estadio Luis Valenzuela Hermosilla

Deportes Concepción vs. San Luis de Quillota / 17:30 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo

Deportes Temuco vs. Deportes Santa Cruz / 17:30 horas / Estadio Bicentenario Germán Becker