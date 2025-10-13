El torneo de Primera B está al rojo cuando solamente restan tres fechas para que finalice. Universidad de Concepción es el puntero, tras ganarle por 2-0 a Curicó en el Ester Roa, y de esta manera le sacó dos puntos de ventaja a Deportes Copiapó.

Lo increíble es que pareciera que la ANFP armó el calendario intencionalmente para que el campeonato terminara con una súper final entre ambos equipos y la emoción fuera gigante.

Esto pues el fixture indica que ambos candidatos al título deben enfrentarse en la última fecha, en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó.

Así marcha la tabla de Primera B en su parte alta

El fixture de la U. de Conce y Copiapó

Antes de ese encuentro final, el Campanil debe enfrentar a Antofagasta en el norte y recibir a Deportes Temuco en Collao, duelos claves para poder mantener el liderato.

Universidad de Concepción es el líder del torneo de Primera B

Publicidad

Publicidad

El León de Atacama, por su parte, espera campeonar y retornar rápidamente a Primera, tras el descenso del año pasado. En la previa del duelo con los penquistas, tienen que jugar contra Magallanes de local y visitar a San Luis.

Los fanáticos del fútbol esperan que no haya resolución de campeonato antes de ese duelo, pues perdería mucho brillo ese último partido si alguno levanta la copa con antelación.

Este duelo entre los dos punteros está programado para el fin de semana de 2 de noviembre, lo que le le permitirá al elenco campeón tener un largo período de descanso hasta el próximo año.

Publicidad

Publicidad

ver también Con hat trick de Thomas Jones: Deportes Copiapó supera a San Marcos y es nuevo líder de la Primera B

Quien termine en la segunda posición deberá comenzar a planificar la liguilla por el ascenso, en la que participarán siete elencos. Consignar que quien termine en 2° lugar avanza directo a semis.