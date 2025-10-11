Con hat trick de Thomas Jones: Deportes Copiapó supera a San Marcos y es nuevo líder de la Primera B

La Primera B entró en la recta final de definición y Deportes Copiapó confirmó su cartel de protagonista. El elenco dirigido por Hernán Caputto superó por 3-1 a San Marcos de Arica y se ubica como nuevo líder a solo tres fechas del final de la fase regular.

Con un inspirado Thomas Jones, el “León de Atacama” logró hacerse fuerte en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. El ex Magallanes apareció en los momentos importantes y con anotaciones en el 46’, 79’ y 95’ sentenció la historia para los locales.

“Estoy muy feliz por el triunfo del equipo. Muy pocas veces uno puede anotar tres goles. Tenemos que seguir con calma. Se lo dedicó a mi hijo que hoy por primera vez vino al estadio”, confesó el goleador de la jornada a TNT Sports.

Jones se llevó la pelota para la casa por su faceta goleadora y hasta fue elegido la figura del partido. Pero sorprendió sobre el final con una importante autocrítica por su cometido.

“No hice un buen primer tiempo. Tampoco sé si hice un buen segundo tiempo. Pero lo importante es que ganamos. La hinchada se ha portado muy bien con nosotros”, sentenció ahora mentalizado en conseguir el ascenso.

Deportes Copiapó es el nuevo puntero de la Primera B

Con el triunfo de Deportes Copiapó por 3-1 ante San Marcos de Arica, ahora la tabla de la Primera B vuelve a modificarse. En la parte alta los dirigidos por Caputto quedaron como únicos líderes con 48 unidades.

Aunque deberá esperar a la jornada de este domingo en el duelo entre la U de Conce y Curicó Unido para saber si termina la fecha como puntero.

Cabe consignar que quedan solo tres fechas y Copiapó tiene enfrente a Magallanes, San Luis y justamente el “Campanil”. Por lo que las emociones estarán presentes hasta la última fecha.

