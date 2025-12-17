Deportes Copiapó cerró una compleja temporada, donde quedó fuera de las instancias finales de la Liguilla por el ascenso, por lo que deberán enfrentar el 2026 jugando en Primera B. De cara a ese campeonato, el club se despidió de una de sus figuras que ya está en el radar de uno de sus rivales.

Hace algunas semanas, PrimeraBChile reveló que Thomas Jones, delantero de 28 años, estaba en el radar de Cobresal, equipo que disputará la Copa Sudamericana el próximo año. Sin embargo, el jugador no ficharía con los Mineros y aparece un nuevo club en su radar.

El club por el que ficharía Thomas Jones

Según revela el comunicador Pedro Marín, el atacante, que está libre tras dejar Copiapó, aparece en el radar de Cobreloa, equipo que perdió la final por el ascenso contra Deportes Concepción, por lo que seguirá la próxima temporada disputando la Primera B.

“El ex jugador de Deportes Copiapó, Thomas Jones, está muy cerca de ser nuevo refuerzo de Cobreloa, por lo cual será anunciado lo más pronto posible”, señaló en sus redes sociales.

Jones jugó en Magallanes antes de llegar a Copiapó/Photosport

La carrera de Thomas Jones

El jugador comenzó su carrera en Barnechea U21, pasando por clubes como Santa Cruza, Magallanes, llegando a Copiapó este 2025, donde tuvo una gran temporada, convirtiendo en más de diez ocasiones y siendo parte fundamental de la campaña.

