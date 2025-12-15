El mercado de fichajes de Cobreloa comenzó con una renovación de contrato para el director técnico que tuvo al plantel estelar muy cerca de volver a la máxima categoría del fútbol chileno. A pesar de caer frente a Deportes Concepción, la plana mayor naranja aseguró al DT César Bravo.

Pero no sólo eso. También comenzó a afianzar a los futbolistas que rindieron en un alto nivel durante la campaña 2025. Uno de ellos fue un marcador de punta que se erigió como un indiscutido en los Zorros del Desierto. Su rendimiento fue tan bueno que es considerado dentro de los mejores laterales derechos.

Todas las referencias son para David Tapia, quien ratificó su presencia en el club durante el año entrante. “Seguimos planificando el futuro”, explicó Cobreloa para informar la extensión del vínculo del oriundo de Linares, quien también registra experiencia en Santiago Morning y en Ñublense.

David Tapia disputó 37 partidos en Cobreloa. Y espera ir por más. (Pedro Tapia/Photosport).

Y también los hinchas naranjas pueden ilusionarse por el retorno de un zaguero central que logró el ascenso a la máxima categoría en 2023. Pero no fue considerado en la temporada siguiente. De hecho, ya lleva dos años en Rangers de Talca, donde fue uno de los pilares.

Todas las alusiones son para Bastián San Juan, marcador central de 31 años que también puede desempeñarse como lateral en caso de necesidad. Otra de las buenas noticias que dio el club durante este martes 15 de diciembre.

La bienvenida de Cobreloa a Bastián San Juan en el mercado de fichajes para confeccionar el plantel 2026 fue con todo. “Jugador probado, con recorrido en el fútbol chileno y que ya logró el ascenso con nuestra camiseta. Llega para fortalecer la zaga naranja”, escribieron las cuentas loínas.

Pero así como Bravo puede considerar a Tapia y San Juan en sus planes del año siguiente, también podrá ponerle el visto a un centrocampista uruguayo que aportó mucho trajín: “Cristian Muga continúa en Cobreloa para la temporada 2026”, comunicó la institución.

Cristian Muga, otro baluarte de la campaña naranja que permanecerá en Calama. (Pedro Tapia/Photosport).

El montevideano Muga está en Chile desde 2023, aunque su primer club fue Santiago Morning. En los Zorros del Desierto el charrúa de 29 años suma 41 partidos, dos goles y cuatro asistencias. El tiempo dirá en qué condiciones termina Cobreloa esta ventana de traspasos. Pero va bien y según lo planeado.

Así terminó Cobreloa en la tabla de la Primera B 2025

Cobreloa se ganó un boleto a la Liguilla de Ascenso en la Primera B por esta posición en la tabla de posiciones. Eso sí, cayó ante Deportes Concepción en la llave que definió el segundo ascenso.

