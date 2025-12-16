El mercado de fichajes sudamericano tuvo como novedad la contratación de Jorge Almirón como director técnico de Rosario Central justo cuando un ex pupilo suyo negocia su retorno a Chile. Se trata de un golero que defendió dos camisetas en el balompié nacional.

Aunque el mayor recuerdo lo dejó con la de Cobreloa. Sí, las referencias son para Nicolás Avellaneda, quien tuvo su primera experiencia en el fútbol chileno como custodio de San Luis de Quillota. Y disputó la temporada 2024 con los Zorros del Desierto en la máxima categoría.

Más allá del descenso naranja, Avellaneda fue uno de los puntos destacados. Sobre todo por aquel partido que tuvo ante Colo Colo en el Monumental, cuando llenó su bitácora de atajadas, como esa espectacular que hizo ante un remate a quemarropa de Matías Moya, uno más de los cortados albos.

La tapada de Avellaneda contra Matías Moya en el triunfo loíno ante Colo Colo en Pedrero. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

En aquel duelo, Avellaneda aprovechó de mostrar la cercanía que tiene con Almirón, quien había sido su técnico en Lanús de Argentina. Con aquel equipo, el ex DT de Colo Colo fue subcampeón de la Copa Libertadores. El cuadro granate perdió ante Gremio de Brasil en 2017.

Nicolás Avellaneda y su reencuentro con Jorge Almirón. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Pues bien, el golero de 32 años está muy cerca de regresar al balompié criollo. Y será para jugar en uno de los clásicos rivales que tuvo en su primer paso por Chile: Unión La Calera, acérrimo contendor de los Canarios. “Está muy cerca de convertirse en fichaje para 2026. Avanza en las negociaciones”, detalló el periodista Víctor González, quien suele tener buena información de los Cementeros.

Mercado de fichajes: de ser pupilo de Almirón a preparar su tercera aventura en Chile

Nicolás Avellaneda guarda buenos recuerdos de su época junto a Jorge Almirón y en Chile algo de eso pudo apreciarse. Por estas horas, el golero de Chacarita Juniors ultima detalles de la negociación con el cuadro calerano, que tuvo algunos problemas en la portería durante la campaña.

Más allá de que Jorge Peña estuvo como titular casi toda la temporada en desmedro de Martín Ballesteros, arquero que estuvo a préstamo desde Colo Colo en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, el ex Everton de Viña del Mar no tuvo muchas actuaciones convincentes.

Jorge Peña en acción por Unión La Calera. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Los retornos al trabajo de La Calera están pactados para el 29 de diciembre y esperan tener cerrado a Avellaneda para aquel momento. Hay tiempo, pero no demasiado.

Así terminó Unión La Calera en la tabla de la Liga de Primera 2025

