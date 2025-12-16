Es un hecho: el ex entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, vuelve a dirigir tras su bullada salida del Cacique. Este pasado lunes por la tarde, el deté argentino fue confirmado oficialmente como el nuevo técnico de Rosario Central, en reemplazo de otro conocido: Ariel Holan.

Con este escenario, se abre la posibilidad que Rosario Central venga a buscar a Arturo Vidal, uno de los regalones de Almirón en Colo Colo. De hecho, el mediocampista nacional alcanzó el mejor nivel en su regreso con Almirón en la banca.

Incluso los rumores de mercado en Argentina apuntan a que Vidal está en la lista de posibles refuerzos. El Rey Arturo es uno de los fichajes que le gustaría tener a Almirón en Rosario.

Por ahora no hay contactos

De todas formas, el periodista y reportero de Colo Colo para ESPN Chile, Christopher Brandt, informó que ni Jorge Almirón ni Rosario Central se han contactado con Arturo Vidal o su círculo cercano, por ahora.

Vidal fue uno de los socios de Almirón en Colo Colo. ¿Se lo lleva a Rosario Central?

Sin embargo, Almirón está recién llegado al Canalla y en los próximos días podría haber novedades considerando el interés del DT en Vidal. Cabe recordar que el King perdió espacio con la llegada de Fernando Ortiz, cuestionado incluso por la fanaticada alba.

Eso sí, en medio de las elecciones presidenciales, el mismo Arturo Vidal afirmó que tiene contrato vigente hasta diciembre del 2026 y permanecerá en el Cacique.

Por otro lado, y así como Arturo Vidal, otro jugador de Colo Colo que aparece como alternativa para reforzar el Rosario Central de Jorge Almirón es el mediocampista ofensivo, Claudio Aquino.