Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

¿Jorge Almirón se lleva a Arturo Vidal de Colo Colo a Rosario Central? Los antecedentes hasta ahora

El ex DT de Colo Colo tiene a Vidal ente los candidatos a refuerzo de Rosario Central y en las próximas semana podría definir una posible salida del King hacia Argentina.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Almirón podría sacar a Vidal de Colo Colo.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTAlmirón podría sacar a Vidal de Colo Colo.

Es un hecho: el ex entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, vuelve a dirigir tras su bullada salida del Cacique. Este pasado lunes por la tarde, el deté argentino fue confirmado oficialmente como el nuevo técnico de Rosario Central, en reemplazo de otro conocido: Ariel Holan.

Con este escenario, se abre la posibilidad que Rosario Central venga a buscar a Arturo Vidal, uno de los regalones de Almirón en Colo Colo. De hecho, el mediocampista nacional alcanzó el mejor nivel en su regreso con Almirón en la banca.

Incluso los rumores de mercado en Argentina apuntan a que Vidal está en la lista de posibles refuerzos. El Rey Arturo es uno de los fichajes que le gustaría tener a Almirón en Rosario.

Pollo Véliz hace pebre a Arturo Vidal y se pasa dos pueblos: “Como el buen vino que le gusta… gran reserva”

ver también

Pollo Véliz hace pebre a Arturo Vidal y se pasa dos pueblos: “Como el buen vino que le gusta… gran reserva”

Por ahora no hay contactos

De todas formas, el periodista y reportero de Colo Colo para ESPN Chile, Christopher Brandt, informó que ni Jorge Almirón ni Rosario Central se han contactado con Arturo Vidal o su círculo cercano, por ahora.

Vidal fue uno de los socios de Almirón en Colo Colo. ¿Se lo lleva a Rosario Central?

Vidal fue uno de los socios de Almirón en Colo Colo. ¿Se lo lleva a Rosario Central?

Sin embargo, Almirón está recién llegado al Canalla y en los próximos días podría haber novedades considerando el interés del DT en Vidal. Cabe recordar que el King perdió espacio con la llegada de Fernando Ortiz, cuestionado incluso por la fanaticada alba.

Publicidad

Eso sí, en medio de las elecciones presidenciales, el mismo Arturo Vidal afirmó que tiene contrato vigente hasta diciembre del 2026 y permanecerá en el Cacique.

Movidas 2026: Jorge Almirón se olvida de Colo Colo y confirma contrato con gigante de Argentina

ver también

Movidas 2026: Jorge Almirón se olvida de Colo Colo y confirma contrato con gigante de Argentina

Por otro lado, y así como Arturo Vidal, otro jugador de Colo Colo que aparece como alternativa para reforzar el Rosario Central de Jorge Almirón es el mediocampista ofensivo, Claudio Aquino.

Lee también
Mercado: siente afecto por Almirón y afina su regreso al fútbol chileno
Chile

Mercado: siente afecto por Almirón y afina su regreso al fútbol chileno

Almirón se olvida de Colo Colo y firma contrato en Argentina
Colo Colo

Almirón se olvida de Colo Colo y firma contrato en Argentina

Almirón negocia su fichaje para dirigir un campeón mundial en Argentina
Internacional

Almirón negocia su fichaje para dirigir un campeón mundial en Argentina

Resultados Loto martes 16 de diciembre: Números ganadores sorteo 5361
Tendencias

Resultados Loto martes 16 de diciembre: Números ganadores sorteo 5361

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo