Colo Colo tiene un lema que se lee en el estadio Monumental: acá se forman campeones. De sus divisiones inferiores han surgido grandes talentos del fútbol chileno como Carlos Caszely, Chamaco Valdés, Jaime Pizarro, Arturo Vidal, Claudio Bravo, Matías Fernández y Jorge Valdivia, entre tantos otros.

Es más: en la Copa Libertadores de 1991 fueron campeones con muchos jugadores formados en casa. Marcelo Ramírez, Miguel Ramírez, Lizardo Garrido, Javier Margas, Jaime Pizarro, Juan Carlos Peralta y Leonel Herrera eran parte de ese exitoso plantel.

Sin embargo, el ex futbolista Sebastián Rozental asegura que los albos no se caracterizan por su cantera, debido a que la presión por sacar buenos resultados es mayor.

Rozental asegura que Colo Colo no históricamente no hace jugar a sus juveniles

Colo Colo usa poco a su cantera según Rozental

En charla con Fernando González en Court Central, Rozental indicó que “las divisiones inferiores la única forma de poder sobrevivir, que un club genere y gane plata es vendiendo jugadores” y ahondó en el caso de los albos.

“Colo Colo no va a ser nunca (club que haga jugar a sus canteranos) porque es muy importante. Normalmente tiene una política, históricamente, de no ser un club formador que juegue con 8 jugadores (de casa)”, sostuvo el ariete que jugó el 2001 por el Cacique.

Publicidad

Publicidad

Incluso señala que en eso es opuesto con Universidad Católica, el club que lo formó y del que es hincha. “A diferencia de la Católica, que sin ninguna duda es el club ejemplo y modelo a seguir por como trabaja. Colo Colo tiene otra exigencia, si venden uno o dos, buenísimo”.

Eso sí, admite que hubo un momento en el que sí tuvo Colo Colo un momento diferente: tras la quiebra que se decretó en el 2002.

“En el único momento que se dio fue post quiebra, donde salen Matías (Fernández), al Chupete que lo trajeron, Arturo Vidal y un montón de talentosos que se les dio. Pero por historia Colo Colo no es así”, aseguró.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Le creemos? Mauricio Israel sale con una de las suyas y filtra pelea entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz

Para cerrar con el tema de las inferiores, tocó brevemente a la U y la destacó por encima de Colo Colo. “Después está la U, que lo hace bastante bien también”, señaló.