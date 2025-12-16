Es tendencia:
Rozental y los juveniles de Colo Colo: “Históricamente no es un club formador que ponga ocho jugadores”

Sebastián Rozental asegura que Colo Colo está muy lejos del ejemplo que es Universidad Católica con sus juveniles.

Por Felipe Escobillana

Colo Colo tiene un lema que se lee en el estadio Monumental: acá se forman campeones. De sus divisiones inferiores han surgido grandes talentos del fútbol chileno como Carlos Caszely, Chamaco Valdés, Jaime Pizarro, Arturo Vidal, Claudio Bravo, Matías Fernández y Jorge Valdivia, entre tantos otros.

Es más: en la Copa Libertadores de 1991 fueron campeones con muchos jugadores formados en casa. Marcelo Ramírez, Miguel Ramírez, Lizardo Garrido, Javier Margas, Jaime Pizarro, Juan Carlos Peralta y Leonel Herrera eran parte de ese exitoso plantel.

Sin embargo, el ex futbolista Sebastián Rozental asegura que los albos no se caracterizan por su cantera, debido a que la presión por sacar buenos resultados es mayor.

Colo Colo usa poco a su cantera según Rozental

En charla con Fernando González en Court Central, Rozental indicó que “las divisiones inferiores la única forma de poder sobrevivir, que un club genere y gane plata es vendiendo jugadores” y ahondó en el caso de los albos.

“Colo Colo no va a ser nunca (club que haga jugar a sus canteranos) porque es muy importante. Normalmente tiene una política, históricamente, de no ser un club formador que juegue con 8 jugadores (de casa)”, sostuvo el ariete que jugó el 2001 por el Cacique.

Incluso señala que en eso es opuesto con Universidad Católica, el club que lo formó y del que es hincha. “A diferencia de la Católica, que sin ninguna duda es el club ejemplo y modelo a seguir por como trabaja. Colo Colo tiene otra exigencia, si venden uno o dos, buenísimo”.

Eso sí, admite que hubo un momento en el que sí tuvo Colo Colo un momento diferente: tras la quiebra que se decretó en el 2002.

“En el único momento que se dio fue post quiebra, donde salen Matías (Fernández), al Chupete que lo trajeron, Arturo Vidal y un montón de talentosos que se les dio. Pero por historia Colo Colo no es así”, aseguró.

