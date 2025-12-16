Una de las tramas que derivó para Colo Colo en su pésima campaña durante el 2025 fue lo que ocurrió durante la última pretemporada, que se realizó entre Santiago, La Serena y Uruguay, donde disputó una serie de partidos amistosos.

Un quiebre entre el plantel con la dirigencia de Blanco y Negro por temas económicos, una interrupción de su preparación, avalada por el entonces técnico Jorge Almirón, y la teleserie de la salida de Maximiliano Falcón marcaron esas primeras semanas del año.

De cara a preparar el próximo ciclo, donde sólo tendrán por delante competencias a nivel local en Liga de Primera, Copa de la Liga y Copa Chile, en Colo Colo ya tienen definida cómo será su pretemporada, donde a diferencia de 2025, no se moverán de la capital.

Así será la pretemporada de Colo Colo

Fue el medio partidario DaleAlbo quien entregó detalles sobre la primera semana de trabajos del Cacique, que arrancará el viernes 2 de enero, con el arribo de los futbolistas hasta la Clínica MEDS, donde se realizarán las evaluaciones de rigor. Eso se extenderá hasta el sábado 3.

A partir del lunes 4, el plantel de Colo Colo se trasladará hasta la comuna de Pirque, específicamente al Complejo del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), donde no sólo realizarán sus entrenamientos, también se quedarán en el hotel que posee el recinto durante una semana.

Los trabajos en este lugar se extenderán hasta el domingo 11 de enero. La decisión del club, agrega la publicación, se debe a “las comodidades y el nivel de las canchas, que se encuentran bien mantenidas. Tras ello, volverán al Estadio Monumental previo al viaje a Uruguay para jugar amistosos.

¿Qué refuerzos buscan en el Cacique para 2026?

En el trabajo que realizan en conjunto el entrenador Fernando Ortiz con el gerente deportivo Daniel Morón, definieron que los principales puestos donde hará incorporaciones Colo Colo son: dos centrales, un lateral derecho y un centrodelantero.

