Uno de los equipos que necesita sumar muchos fichajes de cara a la temporada 2026 es Colo Colo, porque prácticamente tiene que rearmarse luego del pésimo 2025 que protagonizó en todos los frentes.

El gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, está a cargo de las negociaciones con los jugadores que busca el cuadro albo y esta semana puede ser clave para llegar a acuerdos.

Una de las zonas que tiene que reforzar sí o sí Colo Colo es el centro de la zaga, porque ya se fueron Emiliano Amor y Sebastián Vegas, además, Alan Saldivia puede partir si llega una propuesta atractiva, por lo que en Macul buscan defensores centrales.

Patricio Yáñez no ve en Colo Colo a Bruno Cabrera

El defensa central elegido por Colo Colo es el argentino Bruno Cabrera, de excelente temporada 2025 con el campeón Coquimbo Unido.

El zaguero argentino de 28 años tiene contrato con los Piratas hasta diciembre de 2027 y piden 1.1 millones de dólares para dejarlo salir, cifra que según la opinión de Patricio Yáñez está inflada y no debería pagar ByN.

“Ayer decían que si alguien quiere sacar a Cabrera de Coquimbo tiene que pagar un millón 100 mil dólares. Lo de (Cristián) Zavala corre en negociación con (Francisco) Salinas”, dijo el Pato en radio Agricultura.

Bruno Cabrera es buscado por Colo Colo. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Es un buen central, pero no para pagar esa cantidad que está pidiendo Coquimbo… No los vale. Lo considero un buen jugador, pero no pagaría esa cantidad que están pidiendo“, cerró Yáñez.

Blanco y Negro tiene una reunión de directorio este viernes, donde el tema a tratar será el armado del plantel 2026 para Colo Colo.