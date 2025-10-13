Curicó Unido no vive un buen momento en la cancha, pero en las galerías, uno de sus hinchas vivió un día inolvidable pese a la nueva derrota ante Universidad de Concepción.

El campeonato de la Primera B está en tierra derecha y los Torteros protagonizan una de sus peleas. Claro que no esa bonita, la que tiene como premio dar la vuelta olímpica, sino que luchan por no perder la categoría. Una batalla en la cual nadie quiere ser el actor principal.

El lindo momento en Concepción

Curicó Unido intenta alejarse del fondo de la tabla para no tener problemas con el descenso. Los dirigidos por Damián Muñoz están en el 13° lugar con 27 puntos, mientras el último es Santiago Morning con 23 unidades. Los Microbuseros podrían recuperar los puntos de la sanción que sufrieron a principio de año, lo que complicaría todo.

En la 27° fecha, los Torteros debieron viajar al Biobío para enfrentar al súper líder Universidad de Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Uno de sus hinchas, además de la ilusión de quedarse con el triunfo, llevó un anillo para sellar un momento inolvidable.

En el entretiempo, mientras Universidad de Concepción y Curicó Unido igualaban 0-0, un romántico seguidor del Albirrojo decidió arrodillarse ante su amada y pedirle que sigan a los Torteros por el resto de su vida juntos. La situación llenó de emoción a los testigos.

“Aguante el Curi loco”, se escuchó fuerte. Tras los aplausos y cánticos, los tórtolos levantaron sus brazos como si hubieran anotado el mejor gol de sus vidas. Y tal vez sí. El momento fue registrado por la cuenta de Instagram @golesdelcurixdia_, quienes describieron “no todo fue derrota ayer en Conce”.

Lamentablemente para los enamorados, Curicó terminó perdiendo por 2-0 ante Universidad de Concepción y siguen complicados con el descenso. Sin embargo, aunque pierdan la categoría, seguramente habrá un matrimonio que los seguirá donde sea en el 2026.