Con 24 puntos en la tabla y penúltimo de la Primera B, Curicó Unido vive un terrible momento en el fútbol chileno. Si hace dos años jugaban Copa Libertadores, hoy vuelven a estar cerca de otro descenso.

El 2023 bajaron a la ahora Liga de Ascenso, el año pasado estuvieron cerca de nuevamente caer de división y hoy están a un paso de la C, lo cual vendría siendo la Segunda División Profesional y tercera categoría del balompié nacional.

Es que pese a llevarle cinco puntos de ventaja a Santiago Morning, el colista de Primera B, trascendió que la apelación al TAS de los microbuseros tendría un final feliz y le repondrían los nueve puntos descontados por líos financieros.

Curicó suma nuevo problema

Si lo anterior ya complica a Curicó Unido en su misión por esquivar el retorno a la tercera categoría del fútbol chileno, los torteros deben encarar las cinco fechas restantes de Primera B con otro lío más.

Es que los minutos Sub 21 tienen con la soga al cuello al equipo que ahora trajo de vuelta a Damián Muñoz a la banca, siendo el elenco de la B con menos minutaje juvenil, el cual es obligatorio y de no cumplir implica resta de puntos.

El Curi completa 1540 minutos con Sub 21, a 350 de alcanzar el total de 1890 requeridos en el torneo. Por ellos, obligatoriamente deberá poner jugadores juveniles en las últimas fechas.

Curicó Unido volverá a la acción el 5 de octubre, cuando visite a Deportes Antofagasta con un invicto Luis Marcoleta. Tras eso, cerrará la Primera B ante U de Concepción (visita), Santiago Wanderers (local), Deportes Recoleta (visita) y Cobreloa (local).