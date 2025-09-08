Curioso caso del fútbol chileno sacude a tradicional club de la Primera B, el cual está cerca del descenso y bajar de categoría a la temida Segunda División Profesional.

Se trata de Curicó Unido, club que pasó por una montaña rusa de emociones y divisiones en dos años. Literal, los torteros pasaron del cielo al infierno, viviendo un triste presente con peligro de caer de división.

Tras caer 4-2 ante Unión San Felipe el sábado pasado, lo que significó la salida de Emiliano Astorga como segundo DT del año, los curicanos quedaron penúltimos en la tabla y podrían figurar en el sótano dependiendo del TAS.

Curicó en alerta por el TAS

Curicó Unido tiene 24 puntos, seis sobre Santiago Morning, el exclusivo colista de la Primera B. Increíblemente, el Curi podría bajar a Segunda División (la tercera categoría del fútbol chileno) tras haber jugado copas internacionales hace poco.

Curicó Unido 2025 /Photosport

Es que con una histórica campaña en 2022, los torteros jugaron Copa Libertadores en 2023, quedando eliminados en el debut ante Cerro Porteño. Tras eso, una magra campaña en el torneo local los mandó a la Primera B para el año siguiente.

Publicidad

Publicidad

En 2024 la campaña volvió a ser mala y sufrieron en la parte baja, situación que se repite este 2025 y donde Santiago Morning los amenaza vía escritorio. Tras ser castigados con nueve puntos por inclumplimientos financieron, el Chago apeló al TAS y espera respuesta para salvarse del descenso.

Curicó ante Cerro Porteño.

“Dicen que para agosto está la resolución, así que ahí estamos prendiendo velitas. Dios quiera que nos podamos quedar con esos 9 puntos”, dijo a Primera B Chile el DT bohemio Cristián Febre.

Publicidad