El fútbol con la farándula están separados por una delgada línea, la cual muchas veces se rompe. Es lo que sucede esta vez con una fuerte acusación con un entrenador del medio chileno.

Es que un destacado director técnico estaría pasando por una situación complicada fuera de la cancha. Esto debido a que está siendo apuntado por una supuesta paternidad no reconocida, la cual el involucrado no querría reconocer.

La acusación contra el DT

Los casos de paternidad no reconocida suelen ser habituales en el mundo de la farándula. Una situación incómoda, en la que nadie quiere verse involucrado, pero que ahora termina afectando al mundo del fútbol, ya que un entrenador estaría pasando por una situación así.

Cecilia Gutiérrez es una periodista de espectáculos que trabaja en Primer Plano. La comunicadora es conocida por sacar a la luz ciertas situaciones que otros, prefieren mantener bajo 7 llaves. En medio de la discusión del cantante Juan David Rodríguez, que pasa por un acusación de paternidad, es que Gutiérrez reveló otro caso.

“Me escribe una persona, que me había escrito hace tiempo, para contarme que a ella también le pasó con una persona muy conocida, el hecho de que ella tuvo un hijo y esta persona lo desconoció“, indicó la periodista.

Cecilia Gutiérrez reveló el caso de paternidad del DT. Imagen: Instagram

Incluso, el aludido habría negado la posibilidad de que el menor fuera su hijo debido a que él no podría ser padre. “Esta persona le dijo: ‘no, imposible que sea mío porque yo tengo la vasectomía. Listo‘”, agregó Gutiérrez.

Si bien Cecilia Gutiérrez finalmente no quiso dar el nombre del acusado, sí entregó algunas pistas sobre él. “No pertenece al mundo del espectáculo. Es un conocido entrenador de fútbol, pero muy conocido. Y que también en algún momento rozó en el espectáculo“, cerró la periodista.