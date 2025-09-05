Es casi un hecho: los clubes de Primera División en el fútbol chileno tendrán una tercera competición desde la temporada 2026. Así lo informó el periodista Fernando Agustín Tapia en la edición central del noticiero de TVN, 24 Horas.

La medida obedece a la necesidad de limar asperezas con TNT Sports, esto por la millonaria deuda que arrastra la ANFP con el canal dueño de los derechos televisivos del fútbol chileno, y que ya debe pagar, justo en momentos en que el dinero es más que escaso en Quilín.

“La justicia resolvió una indemnización millonaria que debe pagar la ANFP al canal de televisión dueño de los derechos del fútbol chileno, por los partidos que no se disputaron por el estallido social y la pandemia“, lanzó de entrada FAT.

ver también Colo Colo recibe un mazazo económico por los millones que la ANFP debe pagarle a TNT Sports

Solicitud de TNT para transmitir más partidos

El periodista agregó que “son casi 40 millones de dólares y esa plata se tiene que pagar sí o sí, pero para que haya facilidad de pago, TNT pidió le pidió a la ANFP que haya más partidos para el próximo año“.

El Huemul de Plata tendrá un nuevo compañero 99% lista una Copa de la Liga para la temporada 2026.

“Estaba la posibilidad de un campeonato con playoffs o un tercer torneo, una Copa de la Liga“, explicó Fernando Agustín Tapia. Y probablemente se implementará la última competencia mencionada, tradicional del fútbol europeo.

Publicidad

Publicidad

“Hay un preacuerdo, se tiene que sellar la próxima semana en consejo de presidentes. Estaría descartado un campeonato nacional con playoffs y se habría llegado a un preacuerdo para disputar una Copa de la Liga, con un premio deportivo: acceso a Copa Libertadores. Hay un preacuerdo, la noticia está en desarrollo“, sentenció FAT.

ver también Guarello apocalíptico con la virtual quiebra del fútbol chileno: deja a la ANFP sin sede y en situación de calle

De esta forma, la Copa de la Liga se uniría a la Liga de Primera y la Copa Chile como una tercera competencia en la que participan equipos de la Primera División, además de la Supercopa de Chile.