Ex jugador de la U revela que se agarró a combos con Superman Vargas: “Me caía pésimo…”

El exgerente deportivo de Deportes Temuco, Roberto Rojas, evocó su paso por Universidad de Chile durante los años 1997 y 2000, etapa en la que fue arquero suplente tras la figura de Sergio Bernabé Vargas.

Periodo en que el club logró un bicampeonato nacional y dos títulos de Copa Chile bajo la dirección técnica de César Vaccia. En conversación con LUN, el exguardameta, conocido como “Tomatín”, sorprendió al sincerarse sobre la tensa convivencia que tuvo con “Superman” en el arco azul.

Ex jugador de la U revela tensa relación con “Superman” Vargas

Rojas admitió que la relación entre ambos era prácticamente inexistente: “Siendo honesto, cada uno trabajaba en un arco distinto”, comenzó relatando: “No nos llevábamos bien. En realidad, me caía muy mal”, confesó el exfutbolista, quien también defendió los colores de O’Higgins, Unión Española y Deportes La Serena, entre otros clubes.

Según explicó, el distanciamiento se debía a una falta de afinidad personal: “Era algo de piel. No podíamos ni cruzarnos. Cada uno entendía de manera diferente lo que significaba ser compañero”, comentó.

ver también Reboot en U de Chile: Sergio Vargas le presta la capa de Súperman a Gabriel Castellón por tapada ante Lanús

Incluso reconoció que la tensión llegó a mayores: “Sí, con Vargas llegamos a darnos un par de manotazos alguna vez”, admitió. Con el paso del tiempo, sin embargo, las diferencias quedaron atrás.

“Hoy en día nos saludamos con un abrazo y hasta nos reímos de todo eso. Además, debo reconocer que él me ayudó a crecer profesionalmente. Trabajaba con una intensidad impresionante, y por tratar de alcanzarlo, terminé mejorando mi propio nivel”, concluyó Rojas.

Publicidad