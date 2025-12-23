Es tendencia:
¡Viva el amor! Mario Salas se casa con pareja 18 años menor y deja románticas postales

El Comandante dio el "sí" en privada ceremonia en la región de Valparaíso, tras siete años de relación.

Por Nelson Martinez

Emotiva ceremonia del DT chileno.
Emotiva ceremonia del DT chileno.

Luego de siete años de relación, Mario Salas oficializó ante la ley su amor con Nathalie Pizarro. El Comandante dio el “sí” y en una íntima ceremonia contrajo matrimonio.

Según reveló la propia personal trainer en sus redes sociales, la pareja se llenó del cariño de sus más cercanos y le gritó al mundo su amor. La cita se llevó a cabo en el Registro Civil de Limache, región de Valparaíso.

Es que pese a la diferencia de edad (ella tiene 40 y el DT 58), los novios siempre lucieron firmes su vínculo. Es más, comenzaron cuando el entrenador pasaba por un oscuro ciclo al mando de Colo Colo.

Las tiernas imágenes del novio Mario Salas

Mario Salas se casó por el civil con Nathalie Pizarro, su pareja 18 años menor y oriunda de la región de Valparaíso. La ceremonia se desarrolló en Limache, donde posteriormente se publicaron las imágenes.

Ahí se puede ver al DT que este año dirigió con polémica a Temuco luciendo una impecable camisa color beige, mientras la mujer se ganó los aplausos con su llamativo vestido.

“Es muy cariñoso, detallista, un amante perfecto para una mujer de 39 años como yo. Me llama su princesa, y yo lo amo con mi vida”, dijo Pizarro a Lun, hace algunos meses.

Además, en redes sociales la pareja se llenó de felicitaciones, donde la propia novia publicó las postales. “Nos casamos mi gente”, posteó en una de las celebradas imágenes.

