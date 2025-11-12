Si bien todavía no hay claridad ni una decisión tomada, el futuro de Cristopher Toselli está generando ruido en la U de Chile. A sus 37 años, se ha especulado con un retiro del portero una vez finalice la temporada, pero en las últimas horas hubo un gesto que activó rumores sobre un próximo destino.

El guardameta llegó al Romántico Viajero para pelear el puesto con Gabriel Castellón, pero por ahora se ha tenido que conformar con ser el segundo para Gustavo Álvarez. Una situación que lo llevaría a dejar el Bulla para colgar los guantes o ir por un último desafío.

Y es en torno a ello que la noche de este martes el portero encendió los rumores sobre un nuevo paso en su carrera compartiendo con una vieja gloria del archirrival. Acompañado en un restaurant, el mundialista se dejó ver con un histórico de Universidad Católica.

Cristopher Toselli comparte con leyenda de la UC en medio de rumores de retiro en la U

Cuando su continuidad en la U es todo un misterio, Cristopher Toselli enciende los rumores sobre un nuevo paso en su carrera. El portero publicó una imagen compartiendo nada menos que con Milovan Mirosevic, histórico de Universidad Católica.

Cristopher Toselli aprovecha la pausa del torneo para compartir con Milovan Mirosevic, gloria de la UC y archirrival de la U. Foto: Instagram.

En un restaurant de la capital, ambos ex Cruzados fueron captados juntos conversando y disfrutando de un buen rato. Eso sí, para muchos esto ha sido también un gesto claro de lo que puede venir en la carrera del meta.

Con rumores de un retiro a fin de año, no son pocos los que ya lo ven ligado al fútbol pero desde otra vereda. Eso sí, por ahora no pasa más allá de las especulaciones y todos esperan la versión oficial del propio Cristopher Toselli.

De hecho, en la U están atentos a lo que vaya a pasar y hasta comienzan a mirar algunos arqueros para reemplazarlo. Nombres como Gabriel Arias (Racing, ARG) y Tomás Ahumada (Audax Italiano) son algunos de los que hay en carpeta, aunque sin avances por ahora.

Como si fuera poco, la decisión puede complicarse más para el elenco estudiantil ante el panorama de Gustavo Álvarez. El DT puede irse también al final de la temporada, lo que obligaría a esperar a su sucesor para definir los refuerzos.

Cristopher Toselli está enfocado en terminar la campaña 2025 de la mejor manera con la U. Lo que venga en la carrera del portero es todo un misterio, pero poco a poco va dando luces de lo que puede pasar.

¿Cuáles son los números de Cristopher Toselli en la U?

En su paso por la U de Chile, Cristopher Toselli ha logrado disputar un total de 26 partidos oficiales hasta ahora. En ellos ha dejado su arco en cero en 8 ocasiones y ha recibido 29 goles en los 2.250 minutos que ha estado dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Cristopher Toselli y la U por ahora sólo piensan en lo que será una verdadera final por un lugar en Copa Libertadores. El próximo domingo 23 de noviembre desde las 18:00 horas el Bulla visita a O’Higgins en Rancagua.

