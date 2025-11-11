Universidad de Chile sigue trabajando en la conformación de su plantel para la temporada 2026, donde primero quiere resolver las renovaciones y salidas del actual camarín azul.

Con la duda de la continuidad del técnico Gustavo Álvarez, la dirigencia trabaja en los principales nombres, donde hay uno que genera una real incertidumbre por su futuro.

Fue el medio Bolavip Chile quienes destacan que la situación especial la vive el defensa Nicolás Ramírez, quien no se ha podido consolidar en la última línea de la U.

Por lo mismo, detallan que no ha firmado su renovación, donde incluso hay una evaluación para ver si se mantiene como una alternativa de los azules en la próxima temporada.

¿Qué pasa con la renovación de Nicolás Ramírez en la U?

Nicolás Ramírez es uno de los jugadores que está en la lista de las incertidumbres para la próxima temporada en Universidad de Chile, donde tiene una conversación pendiente con la dirigencia.

“Si bien la cúpula del club quiere que renueve su contrato y se mantenga en el plantel, el negocio está lejos de ser cerrado. El futbolista sigue en conversaciones con la directiva”, explican en la información.

La poca continuidad se pone sobra la balanza para el futuro del deportista, donde pese a que la U tiene prioridad para reservarlo, necesita el dedo para arriba del defensor.

“El elenco estudiantil tiene la potestad para extender su vínculo, pero necesita el SÍ del zaguero”, detallan en el citado medio.

