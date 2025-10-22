Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Podría perderse la vuelta ante Lanús: el jugador de U. de Chile que está al límite de amarillas

Una de las piezas claves de Gustavo Álvarez quedaría fuera de la revancha en Argentina si recibe una nueva cartulina amarilla.

Por César Vásquez

Universidad de Chile enfrenta a Lanús este jueves 23 de octubre en la ida.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTUniversidad de Chile enfrenta a Lanús este jueves 23 de octubre en la ida.

Universidad de Chile enfrenta a Lanús en la Copa Sudamericana, por la ida de la semifinal. En este duelo, uno de los dirigidos por Gustavo Álvarez deberá tener un cuidado especial.

El Romántico Viajero está entre los cuatro mejores de “la otra mitad de la gloria”. La llave ante el Granate asoma como muy compleja, pero estando tan cerca la posibilidad de dar una vuelta internacional, que es difícil que no se ilusionen con alcanzar la definición por el título.

El jugador que peligra en U. de Chile

La ida entre Universidad de Chile y Lanús se jugará este jueves 23 de octubre. El Bulla será local en el Estadio Nacional, aunque en condiciones bastante especiales, ya que el encuentro no tendrá público debido a las sanciones recibidas tras la llave contra Independiente.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez necesitan conseguir un buen resultado, para poder viajar con mayor confianza al duelo de vuelta en Buenos Aires. En estas rondas de 180 minutos, todos los detalles son claves a la hora de conseguir la clasificación.

Marcelo Díaz resta piso al Clásico y va por Sudamericana: “Es el partido más importante”

ver también

Marcelo Díaz resta piso al Clásico y va por Sudamericana: “Es el partido más importante”

Uno de los aspectos en lo que deberá tener cuidado Universidad de Chile, es en las amarillas. Esto debido a que Nicolás Ramírez suma dos tarjetas de este color durante la competición, por lo que en caso de recibir una cartulina más, quedará fuera del encuentro de vuelta ante Lanús.

Ramírez llegó como refuerzo este año y ha ido alternando en la titularidad, según sea el esquema que disponga Álvarez. Cuando el DT juega con línea de tres, Nico pasa a ser el stopper por derecha. En caso de jugar con cuatro en el fondo, son Franco Calderón y Matías Zaldivia quienes ocupan los lugares de centrales.

Publicidad
Nicolás Ramírez está al límite en la U. Imagen: Photosport

Nicolás Ramírez está al límite en la U. Imagen: Photosport

Nicolás Ramírez tendrá que cuidarse ante Lanús en el Estadio Nacional, para de esta manera poder decir presente en la vuelta en el Estadio Ciudad de Lanús, el próximo jueves 30 de octubre.

Lee también
Las 3 bajas que sufre la U ante Alianza Lima: ¿Llegan para la revancha?
U de Chile

Las 3 bajas que sufre la U ante Alianza Lima: ¿Llegan para la revancha?

Sufre Gustavo Álvarez: las 3 importantes bajas de la U para la Supercopa
U de Chile

Sufre Gustavo Álvarez: las 3 importantes bajas de la U para la Supercopa

¡Urgente! Dura baja en la U para la Supercopa ante Colo Colo
U de Chile

¡Urgente! Dura baja en la U para la Supercopa ante Colo Colo

Pasó por la Premier, nació en Estados Unidos y jugará el Mundial en la Roja
Selección Chilena

Pasó por la Premier, nació en Estados Unidos y jugará el Mundial en la Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo