Universidad de Chile enfrenta a Lanús en la Copa Sudamericana, por la ida de la semifinal. En este duelo, uno de los dirigidos por Gustavo Álvarez deberá tener un cuidado especial.

El Romántico Viajero está entre los cuatro mejores de “la otra mitad de la gloria”. La llave ante el Granate asoma como muy compleja, pero estando tan cerca la posibilidad de dar una vuelta internacional, que es difícil que no se ilusionen con alcanzar la definición por el título.

El jugador que peligra en U. de Chile

La ida entre Universidad de Chile y Lanús se jugará este jueves 23 de octubre. El Bulla será local en el Estadio Nacional, aunque en condiciones bastante especiales, ya que el encuentro no tendrá público debido a las sanciones recibidas tras la llave contra Independiente.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez necesitan conseguir un buen resultado, para poder viajar con mayor confianza al duelo de vuelta en Buenos Aires. En estas rondas de 180 minutos, todos los detalles son claves a la hora de conseguir la clasificación.

Uno de los aspectos en lo que deberá tener cuidado Universidad de Chile, es en las amarillas. Esto debido a que Nicolás Ramírez suma dos tarjetas de este color durante la competición, por lo que en caso de recibir una cartulina más, quedará fuera del encuentro de vuelta ante Lanús.

Ramírez llegó como refuerzo este año y ha ido alternando en la titularidad, según sea el esquema que disponga Álvarez. Cuando el DT juega con línea de tres, Nico pasa a ser el stopper por derecha. En caso de jugar con cuatro en el fondo, son Franco Calderón y Matías Zaldivia quienes ocupan los lugares de centrales.

Nicolás Ramírez tendrá que cuidarse ante Lanús en el Estadio Nacional, para de esta manera poder decir presente en la vuelta en el Estadio Ciudad de Lanús, el próximo jueves 30 de octubre.