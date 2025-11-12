La fecha 28 de la Liga de Primera va a estar de infarto. Mientras el título ya se definió con la conquista de Coquimbo Unido, la pelea por clasificar a una copa internacional y por no descender continúan, y la antepenúltima jornada del fútbol chileno tendrá mucho qué decir sobre aquello.

Este martes, la ANFP confirmó la programación de la fecha 28. Se disputará el fin de semana del 22 y 23 de noviembre, a la vuelta de la Elección Presidencial y Parlamentaria, y tendrá partidos en simultáneo para los equipos que definen los cupos a copas y los dos descensos.

Uno de los duelos más emocionantes de la jornada se disputará el viernes 21 de noviembre, donde Deportes Limache y Unión Española enfrentarán una final para salvar la categoría. Solo un punto separa a limachinos (22) e hispanos (21) en el fondo de la tabla, y el que pierda recibirá casi una condena.

Y el Tomate Mecánico se prepara de la mejor manera para vivir esa final. En redes sociales, Limache informó que venderá entradas a solo $1.000 para el duelo contra Unión en el Municipal Lucio Fariña Fernández. “Para nuestro próximo partido, los necesitamos a todos”, informaron.

Fútbol chileno: Deportes Limache y Unión Española juegan una final

El duelo entre Deportes Limache y Unión Española por la fecha 28 de la Liga de Priemra tendrá mucho que decir respecto a los equipos que perderán la categoría. De hecho, podríamos tener al primer descendido ese mismo día, con dos jornadas aún por jugar del fútbol chileno.

Resulta que, ese mismo viernes 21 a las 20:00 horas, Deportes Iquique enfrentará a Cobresal en el Tierra de Campeones. Si los Dragones Celestes, colistas con 18 unidades, pierden, y Limache supera a Unión, entonces los nortinos lamentarán su descenso a Primera B.

