El reclamo de Unión Española y Deportes Iquique para intentar mantenerse en Liga de Primera, pese a que deportivamente descendieron, provocó la furia y enojo de varios equipos del fútbol nacional, a los que se suma Deportes Concepción.

Tras conocerse la acción judicial de ambos equipos en la ANFP, cuadros como Universidad de Chile, Limache y La Serena no ocultaron su molestia por esta acción, pues acusan que no hay motivos para aferrarse a “vacíos reglamentarios” y quedarse.

En la misma línea, el presidente de Concepción, Diego Livingstone, se refirió a la ofensiva de Unión e Iquique en conversación con Radio ADN, y junto con fustigar esta iniciativa, apunta a que no existen parámetros para que reviertan lo que perdieron en la cancha.

Concepción contra reclamo de Unión Española e Iquique

“Nosotros como institución no lo compartimos”, indica el directivo lila, quien luego afirma que “es algo que ellos están tratando de agarrar una arista que fue en un tiempo de pandemia“, para luego lanzarles un aviso a ambos clubes.

“Lamentablemente, Unión e Iquique deportivamente no cumplieron y están tratando de afirmarse de algo que no tiene mucho sustento“, añade el presidente de Concepción, quien adelantó cuál es el objetivo del equipo para 2026.

“Nuestra pega es consolidarnos de buena forma en Primera, no rebotar o hacer un efecto yo-yo, sino quedarnos día a día, no movernos y mejorar cada día más”, sentenció el mandamás del “León de Collao” con la radioemisora.

¿Cuándo vuelve a jugar el cuadro lila?

Deportes Concepción participará por primera vez de la Serie Río de la Plata, donde disputará una serie de partidos amistosos en Uruguay, entre el 18 y 25 de enero. Los rivales y las fechas todavía no se confirman desde la organización.

Así terminaron el 2025 en Liga de Ascenso

