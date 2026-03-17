Sammis Reyes sigue siendo tema en el medio nacional. Polémicas en los últimos meses con personajes de la farándula marcaron la tónica y ahora el ex jugador de la NFL salió al paso por una última acusación.

Es que ante panelistas de espectáculo que cuestionaban de qué vive el maipucino casado con Emilia Dides, él mismo salió al paso con irónica publicación. Ahí enterró cualquier duda sobre el clásico “cafiche”, en buen chileno.

“Tengo una pregunta: ¿Qué hace Sammis Reyes? ¿Qué hace él?”, se cuestionó la ex Miss Chile, quien hace poco fue madre. Fue ahí que Sammis salió al paso y le dio con todo a sus críticos.

El video de Sammis Reyes

En viral publicación, Sammis Reyes se grabó junto a su pareja Emilia Dides respondiendo a quienes lo tratan de mantenido. Con total ironía, el ex NFL dijo que ahora lleva una vida moderna.

“Pero, mi amor, pensaba que teníamos un acuerdo. Pensaba que iba a vivir de ti po’ amor. Gracias, así me gusta. Es una vida moderna”, festinó el ahora empresario e influencer.

Por eso, según consigna el medio Página 7, Sammis Reyes ahora “impulsa un emprendimiento llamado Force Human 360, enfocado en desarrollar sistemas y productos orientados al alto rendimiento humano”.

Publicidad

Publicidad

Lo cierto es que el deportista se mantiene firme junto a Emilia Dides y su vida de padres, pese a las últimas polémicas en la época del Festival de Viña. Y de paso, en sus redes sociales muestra su vida laboral ante las dudas de sus ingresos.