Una inesperada polémica ocurrió durante la semana Festivalera, donde Bizarro, la productora a cargo del certamen, reveló los motivos para vetar a Sammis Reyes, luego de que el exjugador de la NFL acusó que la producción del Festival de Viña del Mar no se portó bien con él ni con el público.

“A la gente de Bizarro se le olvida que la gente que viene a ver este Festival de Viña del Mar son los que pagan nuestros sueldos. Ellos no se han portado muy bien y es el segundo año consecutivo”, comentó Reyes a los medios.

Estos dichos no pasaron inadvertidos y ahora la productora alzó la voz para responderle al deportista y revelar por qué quedó vetado del evento.

Según revela la periodista Paula Escobar, todo surgió luego de que Reyes, supuestamente, agredió a dos productores del evento por exigir que se le diera un tratamiento VIP.

La comunicadora leyó en Zona de Estrellas el mensaje que le envió la productora Bizarro, donde señalan que Sammis “está vetado en Bizarro o más bien en Viña desde que Emilia Dides fue jurado del Festival”.

“El tipo agredió a una de nuestras productoras (mujer) y a un productor nuestro porque quería tratamiento VIP, a pesar de que en ese momento Emilia tenía otra acompañante (su +1)”, explicó.

Asimismo, la periodista índica que en el mensaje le señalan que “desde entonces tomamos la decisión de no invitarlo nunca más a nada por ser agresivo. Y por eso este año, aunque llamaron para rogarnos por entradas para ellos, dijimos que no”.

Agregando que el exjugador de la NFL pedía trato especial, el cual no se lo dieron. “Entró como una persona normal y eso no le gustó”.