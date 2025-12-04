Es tendencia:
“Decir eso cuando su hija aún no nace…”: hacen pebre a Sammis Reyes por polémica frase del “hombrecito”

El ex jugador de la NFL se ganó el repudio virtual por sus dichos sobre la paternidad y el nacimiento de su hija con Emilia Dides.

Por Nelson Martinez

Sammis y Emilia Dides esperan su primera hija.
© Instagram.Sammis y Emilia Dides esperan su primera hija.

Sammis Reyes será padre por primera vez y junto a Emilia Dides tendrán una hija. Pero un polémico giro tuvo la buena noticia de la pareja, luego de dichos del deportista que hicieron estallar las redes sociales.

El ex jugador de fútbol americano en la NFL participó de un diálogo con Radio ADN, presentando el programa “Becados de Grandeza”. En conjunto con Smart Fit, dicha iniciativa entrega 100 becas de entrenamiento a jóvenes entre 14 y 25 años.

Pero cuando la conversación escaló a tonos más personales llegaría la controversia. Es que ante el próximo nacimiento de su hija, el ex basquetbolista remeció al medio chileno con sus dichos.

¿Qué dijo Sammis Reyes?

Durante la conversación sobre su paternidad, Sammis Reyes partió diciendo que “no hay nada que se acerque a la sensación de cuando la Emilia me dijo que estaba embarazada. Es el momento más feliz de mi vida”. Tras eso, vino su desafortunada frase.

“Ser papá te cambia para siempre. Lo tomo con responsabilidad, amor y mucho cariño. Por supuesto van a venir más. No voy a parar hasta que me salga un hombrecito”, avisó.

Esa alusión a que quiere sí o sí un hijo varón dejó la grande en redes sociales. Si el deportista chileno ya venía siendo cuestionado, ahora le cayeron las críticas acusando “machismo”.

“Orgullosa de papi estará su hija cuando lea esto….”, fueron parte de las respuestas más suaves que recibió Sammis Reyes, quien nuevamente está en el centro de la polémica.

