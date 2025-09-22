Sammis Reyes ha dado que hablar en las últimas semanas con sus declaraciones por reconocimiento y la faceta de coaching de personas, llamando a superarse. Eso mismo ha desatado reacciones en redes sociales incluso de Claudio Bravo.

“Poca y pobre cultura de éxitos e ídolos deportivos en nuestro país. Por ende, posicionamos rápidamente a alguien con logros para que para mí no son de mayor connotación”, disparó el eterno capitán de la Roja, en Instagram.

Fue ahí que Sammis le respondió rápidamente diciendo que se sentía orgulloso de haber representado a Chile en la NFL, donde recientemente hizo otro mea culpa por su momento con sincera confesión.

Sammis Reyes barre con su paso por la NFL

Tras el round con Claudio Bravo, Sammis Reyes habló de su carrera tanto en la NFL como en el básquetbol, dejando en claro que la autocrítica ahora es fuerte tras sus números como deportista.

Sammis Reyes en el Washington Football Team / Getty Images

“No tenía nada que hacer en la NFL porque no era mi camino, no era mi rumbo, no era lo que yo soñé ni lo que visualicé”, dijo el ex jugador de fútbol americano, tras la polémica con Bravo.

En diálogo con LUN, Sammis Reyes confesó que su pasión siempre fue otra, ya que “yo visualicé la grandeza en el básquetbol, en la NBA. Cuando tenía cinco años me imaginada haciendo el último punto y viviendo una vida de vasquetbolista”.

“Puedo decir que me voy a morir tranquilo con mi carrera en el básquetbol porque estrujé todo lo que tenía, y no me dio… Esa es la verdad”, cerró el ahora influencer.

